Grande Fratello, Angelica Baraldi contro Massimiliano Varrese dopo la diretta: "Non mi dici le cose in faccia"

Duro faccia a faccia tra Angelica Baraldi e Massimiliano Varrese al Gf.

Angelica Baraldi continua a stare al centro delle polemiche per il suo avvicinamento a Mirko Brunetti. Avvicinamento che ha fatto storcere il naso anche a Massimiliano Varrese, che ha criticato il comportamento della giovane concorrente schierandosi inevitabilmente dalla parte di Greta Rossetti.

Angelica Baraldi affronta Massimiliano Varrese

Tra gli argomenti affrontati durante l'ultima puntata del Grande Fratello anche l'avvicinamento di Angelica Baraldi a Mirko Brunetti. A criticare il comportamento della ragazza ci ha pensato Massimiliano Varrese che, come mostrato da Alfonso Signorini in diretta, ha dato in qualche modo ragione a quanto affermato in precedenza da Greta Rossetti.

Le parole di Massimiliano non sono per niente piaciute ad Angelica che, subito dopo la diretta, si è sfogata con Rosy Chin e Letizia Petris. Dopo aver ascoltato i consigli delle sue amiche, la giovane ha deciso di raggiungere l'attore e affrontare la questione:

Perché non mi dici le cose in faccia? Un conto sono gli scherzi, le battute sulla questione gattamorta, un conto è parlare seriamente. Dai ragione a Greta? Allora hai capito molto di me, dimmi cosa pensi. Io ogni cosa che penso di te, te lo sono sempre venuta a dire. Anche dopo le discussioni, ti ho sempre detto cosa pensavo. Non capisco perché mi stai attaccando perché tu pensi realmente queste cose e ci rimango male. Ci godi? Se c’è qualcosa dimmelo, a me dispiace che tu pensi seriamente questa cosa. L’ho interpretato che tu hai dato ragione a Greta per il discorso della gattamorta.

Immediata la reazione di Varrese:

Ma dai, ci sto scherzando sù. Se mi metto dal suo punto di vista sì, do ragione a Greta. Capisco quello che sto vedendo, perché te la prendi? Ma che ti devo dire, mica è un mio problema. Perché ci rimani male? Ho detto che se devo valutare le azioni e come si muove, mi devo mettere nei panni di Greta, ha ragione. Non era riferito a gattamorta come atteggiamento, ma come gelosia che stai vicino a Mirko, in doccia, è normale che può essere interpretato male. Su questo ha ragione Greta, ma ho condannato il termine gattamorta [...] A volte bisogna fare un passo indietro nei confronti di chi è dall’altra parte.

A fargli eco Angelica, che ha cercato di difendersi e chiarire la sua posizione nei confronti di Perla e Mirko:

Ma tutte abbiamo detto che ha ragione ad avere fastidio. No di Perla non è così, si è alzata per allenarsi e mettersi le scarpe. Per il discorso della doccia io dovevo fare la doccia, è lui che mi ha seguito. Io non sono d’accordo, Mirko non sta facendo niente. Greta non mi pare stia facendo tanti scrupoli. Io sono totalmente serena.

