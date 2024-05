Grande Fratello, Alessio Falsone in un post: "Quale coppia salta per prima?" e il primo a lasciarsi è stato proprio lui!

Gossip TV

In un post di qualche settimana fa, Alessio Falsone ironizzava su quale coppia nata nel reality si sarebbe lasciata per prima. Ironia del destino, il primo a lasciarsi è stato lui, visto che è finita la storia con Anita Olivieri!

La fine della storia tra Alessio Falsone e Anita Olivieri sta provocando più polverone di quanto i diretti interessati si aspettassero. Dopo la gaffe involontaria di Massimiliano Varrese per gli auguri di compleanno della gieffina, con tanto di accenno alla storia con Falsone, poco prima che la coppia annunciasse la rottura, ora, arriva anche l'ironia del web che colpisce in prima persona Falsone. Poche settimane fa, infatti, il concorrente del Grande Fratello ironizzava sui social con un post, chiedendo quale coppia tra quelle nate al GF sarebbe scoppiata per prima...

GF, Alessio Falsone ironizzava con un post sulla fine delle storie degli altri concorrenti...ma il primo a lasciarsi è stato proprio lui!

Alessio Falsone e Anita Olivieri si sono conosciuti in questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale5. Inizialmente, Olivieri era legata allo storico fidanzato Edoardo, che l'aspettava fuori dalla Casa, ma l'ingresso nel programma di Alessio Falsone l'ha spinta a confessare di avere un certo interesse per il nuovo inquilino. I due erano diventati una coppia in maniera inaspettata...e sospetta, visto che i sentimenti reciproci erano stati dichiarati nel giro di una notte.

Nonostante le perplessità, tuttavia, Anita e Alessio sembravano felici e innamorati e tali erano usciti dal programma: dalla fine del GF in poi, i due si sono mostrati spesso sui social, anche durante alcuni incontri con gli altri concorrenti e sembrava che tutto procedesse per il meglio. Ovviamente, data l'antipatia per Beatrice Luzzi non erano mancate le frecciatine verso di lei e il legame con Giuseppe Garibaldi, che da quando è terminato il programma sembra deciso a cercare di riconquistare l'attrice.

Così, ora che è diventato ufficiale che Anita e Alessio si sono lasciati, il web non ha del tutto dimenticato i post ironici di Falsone sulle coppie del GF. In particolare, gli utenti sui social hanno ripescato un vecchio post di Falsone, poco dopo la sua uscita dal reality in cui dichiarava:

"Facciamo una scommessa su quale colpa salta per prima"

Ironicamente, proprio lui e Anita Olivieri sono stati i primi a "scoppiare" e i fan del reality non hanno saputo trattenere le battute, i commenti e i meme di fronte alla situazione.

GF, finita la storia tra Alessio Falsone e Anita Olivieri

La fine della storia tra Anita Olivieri e Alessio Falsone arriva alla vigilia della loro partenza per Ibiza: i due ex gieffini, infatti, hanno deciso di concedersi un po' di relax e partire, anche se non più come coppia, ma semplici amici. Sui social entrambi hanno pubblicato un post nel quale spiegavano che la decisione di chiudere la loro storia era stata reciproca e dipendeva da divergenze caratteriali.

Tuttavia, non venivano meno la stima e l'affetto reciproco e proprio in nome di questi avevano deciso di partire insieme per Ibiza e trascorrere qualche giorno in relax. La coppia non ha mai convinto molto i fan del programma: molti, infatti, ritenevano che i due avessero deciso di scoprirsi improvvisamente innamorati in vista delle battute finali della trasmissione.

Dato che Beatrice Luzzi era diventata la prima finalista e non era più soggetta a nomination, l'unico modo per arrivare in Finale per i due era quello di suscitare le simpatie del pubblico e, sfruttando la loro affinità, per molti, hanno esagerato l'affetto l'uno per l'altra, presentandosi come coppia. I diretti interessati hanno negato con forza tutte le accuse e hanno difeso la loro storia, eppure, ora che dopo nemmeno due mesi hanno chiuso la relazione viene da pensare che quelle teorie non fossero poi così assurde...

