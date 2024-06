Grande Fratello, Alessio Falsone in diretta dello stadio di Lipsia, bestemmie e insulti durante Italia-Croazia

Gossip TV

Sono diventati virali i video del 31 milanese, Alessio Falsone, tra gli ex concorrenti del Grande Fratello, che ha assistito allo stadio Red Bulla Arena di Lispia, la partita degli europei degli azzurri.

Sono diventati virali i video del 31 milanese, Alessio Falsone, tra gli ex concorrenti del Grande Fratello, che ha assistito allo stadio Red Bulla Arena di Lispia, la partita degli europei degli azzurri, Italia-Croazia, l'ultima partita della fase a gironi che ha qualificato la squadra di Spalletti per gli ottavi di finale.

Grande Fratello, diventano virali i video di Alessio Falsone durante Italia-Croazia

Un match al cardiopalma in cui gli azzurri sono riusciti a pareggiare solo negli ultimi secondi, garantendosi il proseguimento nella competizione. Tra i 15mila tifosi azzurri, c'era anche Falsone, grande appassionato di calcio.

L'ex gieffino si è ripreso pochi minuti dopo il goal di Zaccagni, e nel manifestare la sua gioia, ha bestemmiato e insultato i croati. Da diverse ore, nel web, circolano i suoi video che hanno suscitato una certa indignazione.

"Dio can*, ma ti pare che vengo fino a qua e me ne vado a casa? Dio mer**. Ma lo sapevo io! Vengo in Germania e vado a casa? Impossibile… mai, mai me ne vado! Quanto godo. Bellissimo cazz*, all’ultimo secondo… bravo! Vaffancul*. Godo, quanto godo cazz*… sti Croati di merd*. Mamma mia che bello… mamma che bello. Mannaggia alla Croazia, mannaggia alla puttan*. Potevano andare a casa bastonati?

io odio tutti gli uomini eterosessuali tifosi di calcio tranne alessio falsone pic.twitter.com/v81x4OLTgp — reyla (@hedaIeksaa) June 24, 2024

“Ma dove sono gli italiani? Qui sono tutti croati.. guardateli: TUTTI A CASA STASERA, A LA MAISON!” 💀💀💀 Alessio Falsone pronto per farsi corcare in Germania pic.twitter.com/fn3menuE3c — Frency🧸 (@lovebeeebe) June 24, 2024

mi sento come alessio falsone giuro pic.twitter.com/6vYg8S4bJg — lis🦋perletti stan account (@muscattinaaa) June 24, 2024

Grande Fratello: chi è Alessio Falsone

L'ex gieffino anche nella Casa si è mostrato spesso in atteggiamenti veementi, talvolta sopra le righe e per alcuni troppo esagerati in un contesto televisivo. Imprenditore nel settore della ristorazione, Alessio Falsone è un ex calciatore, noto per aver giocato come attaccante. Nato e cresciuto a Milano, ha 31 anni ed è il proprietario di Don Panino Milano, un ristorante specializzato in panini che gestisce con successo dal 2018. Nel 2019, ha completato i suoi studi laureandosi all’Università IULM di Milano. Nel febbraio scorso, Falsone ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, attirando l'attenzione del pubblico non solo per il suo passato sportivo, ma anche per il suo impegno come fondatore e direttore dell’associazione sportiva dilettantistica Accademia Milanese, situata a Vermezzo. Questa associazione dimostra il suo continuo legame con il mondo dello sport, nonostante abbia lasciato il calcio giocato. Per quanto riguarda la sua vita personale, il 31enne milanese è stato in passato legato sentimentalmente a Carolina Stramare, ex Miss Italia 2019 e partecipante al reality Pechino Express. Nella Casa ha iniziato una storia d'amore con Anita Olivieri terminata qualche settimana fa. E' stata la giovane romana a decidere di chiudere la relazione, scoprendo alcune diversità caratteriali che l'hanno spinta ad allontanarsi anche se ha ribadito più volte di nutrire affetto e stima per lui.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .