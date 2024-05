Grande Fratello, Alessio Falsone è stato contattato per un programma dopo la rottura con Anita Olivieri: "Ecco la verità"

Gossip TV

L'ex discusso gieffino Alessio Falsone nel cast di un altro reality show dopo il Grande Fratello?: "Mi hanno telefonato, ma non lo farò proprio perché non lo voglio fare".

Alessio Falsone continua a stare al centro del gossip per la sua rottura con Anita Olivieri. Se in molti hanno parlato di un possibile ritorno di lei con l’ex fidanzato Edoardo, altri invece hanno ipotizzato la partecipazione di Alessio a Temptation Island. A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio l'ex concorrente del Grande Fratello, che ha deciso di intervenire sui social e chiarire la sua posizione.

Alessio Falsone nel cast di un altro reality dopo il Gf: la confessione dell'ex gieffino

La relazione nata nella Casa del Grande Fratello tra Anita Olivieri e Alessio Falsone è già giunta al capolinea. Negli ultimi giorni, infatti, i due protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello sono intervenuti sui social e annunciato la loro rottura. E ora? Dopo essersi allontanato dalla romana, l'ex calciatore è pronto a rimettersi in gioco in qualche altro reality show?

Dopo l'annuncio social dei due ex concorrenti del Gf, in molti hanno ipotizzato la partecipazione di Sansone alla nuova edizione di Temptation Island. Rumor che, come riportato da Biccy, hanno provocato la reazione di Alessio, che ha ammesso di essere stato contattato da una delle produzioni citate nei gossip che circolano su di lui:

Salve amici, volevo dirvi velocissimamente alcune piccole cose. La prima è che stiamo bene, quindi io vi ringrazio per i messaggi, ma stiamo bene. Non prendetela peggio di come l’abbiamo presa noi, perché adesso mi sembra anche un po’ eccessivo. Altra cosa, c’è la gente che poi ci sguazza e dice ‘io l’avevo detto, adesso lui farà Temptation Island e Uomini e Donne’. Non succederà ovviamente mai questa roba qui. Io non andrò mai a fare nessun tipo di programma di questo genere. Anzi, non andrò più in televisione, perché voglio allenare e fare altre cose. Poi c’è chi dirà ‘ma tanto nessuno te l’ha chiesto’, no, in realtà mi hanno pure telefonato, ma non lo farò proprio perché non lo voglio fare.

Dopo aver chiarito la sua posizione, Falsone ha spiegato il motivo della sua poca presenza sui social:

Terza e ultima cosa. Io uso i social in maniera ludica. Quindi se non pubblico per qualche giorno non è che ho fatto un frontale e me ne sono andato. Semplicemente significa che avrò altre cose da fare, oppure in quel momento non ho nulla da dire.

È finita tra Alessio Falsone e Anita Olivieri: la frecciata di Beatrice Luzzi

Per chi non lo sapesse, Alessio e Anita hanno deciso, di comune accordo, di rompere il silenzio sui social e informare i fan della loro attuale situazione sentimentale. L'annuncio dei due ex discussi protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini, però, non è stata una sorpresa visto che erano in molti a non credere realmente alla giovane coppia. Tra le varie reazioni, non è passata inosservata la frecciata di Beatrice Luzzi che, dopo essere venuta a conoscenza della rottura, ha pubblicato la foto del vestito indossato nella Casa e scritto "La Visionère".

