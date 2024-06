Grande Fratello, Albano nella nuova edizione? "Lui interviene: "Balla enorme..."

Gossip TV

Il celebre cantante di Cellino San Marco, sarebbe stato sul punto di firmare un contratto per partecipare al prossima edizione del Grande Fratello.

"Balla enorme pure questa, il Grande Fratello non è un trasmissione adatta a me", parla Albano che smentisce la sua partecipazione al reality show

Secondo quanto riportato su Instagram dall'esperto di gossip Amedeo Venza, infatti, il celebre artista di Cellino San Marco avrebbe avuto dei contatti con la produzione del reality, ma la richiesta di cachet sarebbe stata troppo alta e dunque l'accordo non ci sarebbe stato.

“Contattato un super vippone e manca solo la firma: è Albano. Il cachet sarebbe però troppo alto e quindi quasi sicuramente non ci sarà“.

Raggiunto dal portale di Tag24, l'artista avrebbe categoricamente smentito di essere stato contattato per la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini:

"Una balla enorme pure questa, il Grande Fratello poi è una trasmissione per la quale non mi sento adatto. Una stupidaggine clamorosa. Sembra che per fare notizia bisogna sempre usare il mio nome ”

Il cantante avrebbe in mente tutt'altri progetti, come il sogno di ritornare sul palco dell'Ariston del prossimo Festival di Sanremo:

"Io sto pensando a questo e non vedo l’ora di andarci . Ognuno di noi ha un percorso davanti nella vita e il 2025 sarà l’anno in cui con questa ultima volta mi farò passare la sanremite acuta"

Grande Fratello, Vera Gemma sarebbe la prima vip contattata

È stata quindi smentita la voce secondo cui Albano Carrisi sarebbe stato uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello. Questa indiscrezione aveva suscitato grande entusiasmo e curiosità tra i fan del celebre reality show e del noto cantante, ma alla fine si è rivelata infondata. Attualmente, il team del Grande Fratello è impegnato nella ricerca dei nuovi partecipanti per l'edizione 2024/25. Tra coloro che stanno lavorando ai casting c'è l'ex gieffino Giuseppe Garibaldi, che sta vagliando i potenziali concorrenti per la nuova stagione. La fase dei casting è cruciale per il successo del programma, poiché la scelta dei partecipanti può determinare gran parte dell'interesse del pubblico. Nonostante la delusione per la mancata partecipazione di Albano, il pubblico resta in attesa di scoprire quali nuovi volti entreranno nella casa più spiata d'Italia. La selezione dei concorrenti promette di essere rigorosa e attenta, con l'obiettivo di garantire una stagione avvincente e piena di colpi di scena. La prima vip contattata, secondo quando ha riferito Dagospia, sarebbe l'attrice romana figlia d'arte, Vera Gemma.

