Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori: il post che svela il nome del bambino

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono ufficialmente genitori: i due ex vipponi hanno postato una foto che li ritrae con il loro bambino, svelando anche il particolare nome scelto.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori: la coppia di influencer ed ex concorrenti del GFVip ha annunciato la nascita del loro primogenito pubblicando una foto su Instagram. Nel post condiviso con i fan i Prelemi hanno anche svelato il nome del bambino.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli genitori: il post che svela il nome del bambino

Con un tenero scatto che ritrae Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che stringono tra le braccia il loro primo figlio è arrivata la conferma che i due influencer sono diventati genitori. Dopo diversi giorni di silenzio, i due ex vipponi hanno condiviso una foto insieme al loro bambino, svelandone il nome. A corredo dello scatto - il primo di famiglia - i due neo genitori hanno aggiunto: "Kian Salemi Pretelli". Il nome del piccolo è di origine persiana e la sua traduzione è "re dei re".

L'annuncio della gravidanza era arrivato a luglio 2024, con un post sui social, subito inondato dall'affetto di fan e altre personalità del mondo dello spettacolo. Tra i commenti entusiasti e gli auguri anche quelli di Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli e madre di suo figlio Leonardo: "L'ho detto a Leo e si è commosso, ha sempre desiderato un fratellino/sorellina. Auguri". ​

Ospite a Verissimo in una delle ultime puntate prima della pausa natalizia, Giulia Salemi aveva rivelato che il piccolo sarebbe nato a metà gennaio. All'epoca, l'influencer non aveva rivelato il nome scelto per il piccolo, ma aveva ammesso di avere ben chiari i valori che voleva insegnargli. Con voce commossa, Giulia aveva spiegato che desiderava che suo figlio crescesse ricordando sempre che il rispetto per l'altro è fondamentale:

"Voglio insegnargli il rispetto per le donne. Viviamo in un mondo in cui non ci sono più bontà, compassione ed empatia e voglio che il mio piccolino nasca in un mondo migliore"

Sempre nel talk show di Silvia Toffanin, Giulia Prelemi aveva scoperto di aspettare un maschietto: l'influencer aveva ammesso di essere in ansia per la nascita del suo primo figlio e che cercava di documentarsi e leggere molto, perché si trattava di un capitolo importante per la sua vita e voleva essere una buona mamma.

L'annuncio che i due ex vipponi sarebbero diventati genitori era arrivato pochi mesi dopo che la coppia aveva ufficializzato di aver superato una crisi che aveva rischiato di separarli. In merito a quel difficile periodo, Giulia Salemi dichiarò che ciò che lei e Pierpaolo Pretelli avevano vissuto aveva permesso loro di comprendere di amarsi e di voler essere una famiglia. Sulla nuova fase della sua vita, Giulia aveva dichiarato: "Non so cosa aspettarmi, so cosa spero. Spero e ci proverò con tutta me stessa".

Poche ore fa, la coppia ha accolto il piccolo Kian Salemi pretelli, come svelato in un tenero post che è già diventato virale sui social ed è stato sommerso di like e commenti da parte dei fan e di altri volti del mondo dello spettacolo. Poche settimane fa, Giulia Salemi aveva condiviso per il figlio delle commoventi parole, augurandosi di essere per lui una buona mamma:

"Caro amore mio, ancora non ti conosco, ogni giorno che passa ti immagino. Sarai il mio piccolo uomo, il cuore che batte al di fuori del mio corpo. E il motivo per cui spero in un mondo migliore. Io sarò qui a insegnarti con tutto l'amore che posso il valore del rispetto verso le donne. Sarai piccolo, poi grande. Voglio che tu sappia che l'amore non è mai possesso, che la forza non è mai violenza. Che la libertà dell'altro è il dono più grande che puoi custodire. Ti aspetto, mamma"