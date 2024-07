Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto genitori, la reazione di Ariadna Romero: "Leo è felicissimo"

Gossip TV

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato, qualche giorno fa, che diventeranno presto genitori. Ecco la reazione di Ariadna Romero, madre del piccolo Leo, nato dalla relazione con Pretelli.

Qualche giorno fa, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato di essere in procinto di diventare genitori. Tanti gli auguri da parte di colleghi, amici e personaggi del mondo dello spettacolo e a distanza di qualche giorno arrivano anche le parole di Ariadna Romero, madre del piccolo Leo, nato dalla relazione con Pretelli e perciò fratello maggiore del futuro nascituro dei Prelemi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto genitori: la reazione di Ariadna Romero

Pochi giorni fa, l'influencer ed ex volto social del GF e Pierpaolo Pretelli hanno rivelato che diventeranno genitori e non sono mancate le reazioni entusiaste delle rispettive famiglie, di amici e colleghi. Anche Ariadna Romero, modella ed ex compagna di Pretelli, nonché madre del piccolo Leonardo, ha voluto dedicare un dolce pensiero alla coppia e al futuro nascituro.

Sotto il post pubblicato da Giulia Salemi sono comparsi così gli auguri anche di Ariadna Romero che ha anche aggiunto che il più entusiasta di tutti è sicuramente il piccolo Leonardo, di sei anni, che da tempo desidera un fratellino o una sorellina:

"Che notizia meravigliosa. L'ho detto a Leo e si è commosso, ha sempre desiderato un fratellino/sorellina. Auguri!"

Dopo che la storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è diventata ufficiale, l'influencer ha voluto presentare al figlio Leonardo la sua nuova compagna e da allora - circa tre anni fa - il rapporto tra Salemi e il piccolo Leo è diventato sempre più stretto, anche perché Giulia Salemi è stata la prima donna che Pierpaolo ha voluto presentare al bambino: "Non avrei mai fatto questo passo se non fossi sicuro del sentimento che provo per Giuia e lei per me". Sul legame che l'influencer e il piccolo hanno instaurato, Pretelli ha dichiarato:

"Tra Giulia e Leo il feeling è scattato subito. Lei ama i bambini e Leo le ha chiesto di fidanzarsi con lui"

Giulia Salemi annuncia di essere in dolce attesa: ecco come hanno reagito amici e familiari

L'annuncio del futuro nascituro di casa Salemi - Pretelli ha fatto il giro del web e ha spinto diverse personalità del mondo dello spettacolo a cogratularsi con la coppia. I Prelemi sono stati inondati di affetto e il post pubblicato su Instagram ha superato in breve il mezzo milione di like: negli scatti pubblicati si vedono Giulia e Pierpaolo teneramente abbracciati e con le mani sulla pancia dell'ex gieffina:

"Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolodella nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? SI.. ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te"

Tra i tanti messaggi di auguri spiccano quelli di Chiara Ferragni, Giulia De Lellis, Simona Ventura, Andrea Delogu, Cristina Marino, Alberto Matano, Ludovica Valli, Nilufar Addati, Gianluca Vacchi, Elettra Lamborghini, Alessia Marcuzzi, Rosalinda Cannavò e tanti altri. Anche la madre di Pierpaolo Pretelli non ha nascosto l'emozione al diventare nuovamente nonna.

I rumors sulla gravidanza si erano susseguiti nelle scorse settimane con sempre maggiore insistenza, sia perché Giulia Salemi aveva iniziato a seguire Stephanie Ike, influencer che si occupa di dare consigli alle neo mamme, sia perché compariva in pubblico sempre vestita con outfit oversize, per celare la pancia che cresceva giorno dopo giorno.