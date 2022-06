Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tornano in Tv insieme: ecco dove e quando

Gossip TV

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ospiti dello stesso programma tv di Tv8. Tutto le informazioni sulla coppia, il programma e la messa in onda.

Sono una delle coppie più amate della televisione, seguiti da tantissimi follower anche sui social, dove ricevono complimenti per la loro storia d’amore sincera, e ora stanno per tornare in Tv insieme. Stiamo parlando di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia che ha fatto sognare i telespettatori del Grande Fratello Vip. Ecco in quale programma e quando vedremo i Prelemi di nuovo insieme sul piccolo schermo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sfidano in Tv

Nel corso della messa in onda della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è nato l’amore vero tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La giovane e bellissima coppia ha fatto sognare i telespettatori tra baci, discussioni e progetti di vita insieme. Progetti che, un passo alla volte, Giulia e Pierpaolo stanno realizzando continuando a rispettare gli impegni lavorativi ma anche le esigenze familiari, costruendo un futuro solido, per la gioia di tutti i fan che hanno scommesso su questa storia d’amore.

Finalmente, i Prelemi stanno per tornare insieme sul piccolo schermo, come hanno annunciato i diretti interessati tramite Instagram. Ma in quale programma saranno ospiti e quale sarà il loro ruolo? Giulia e Pierpaolo vestiranno i panni di concorrenti Vip nello show di Tv8, Name that Tune, condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, in onda ogni venerdì in prima serata. Pretelli ha assicurato che la sfida in famiglia farà sognare e divertire il pubblico, e di certo Salemi non si lascerà intimorire dal suo compagno, sfoggiando tutte le sue armi per vincere la puntata.

Così, venerdì 3 giungo 2022, Giulia e Pierpaolo saranno l’una contro l’altra nello studio del programma di Tv8, ognuno insieme ad una squadra di volti noti del panorama italiano, che dovranno indovinare la musica a colpi di melodia prima degli avversari, per aggiudicarsi la vittoria finale. Curiosi di rivedere i Prelemi in tv?