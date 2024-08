Giulia Salemi svela la reazione di Pierpaolo Pretelli alla notizia della sua gravidanza [VIDEO]

Gossip TV

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli diventeranno presto genitori e per la prima volta l'ex gieffina ha condiviso con i fan la reazione del compagno quando ha saputo della gravidanza.

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli saranno presto genitori: i due ex concorrenti del GF hanno annunciato, pochi giorni fa, la lieta notizia, confermando i rumors che circolavano già da qualche tempo. L'ex volto social del reality di Canale5 ha deciso di condividere con i fan la reazione del compagno, quando ha saputo della sua gravidanza.

Giulia Salemi mostra ai fan la dolce reazione di Pierpaolo Pretelli alla notizia che saranno presto genitori

Lo scorso 19 luglio, l'influencer di origini persiane e il suo compagno hanno annunciato ufficialmente che presto diventeranno genitori. Il post pubblicato è stato preso d'assalto dai fan e da diversi personaggi del mondo dello spettacolo, che non hanno potuto non congratularsi con la coppia, inondandoli di affetto e auguri. Di recente, inoltre, Giulia Salemi ha deciso di condividere su Instagram un video in cui ha rivelato cosa ha provato alla notizia che sarebbe diventata mamma e di quali sono le sue paure più grandi in merito alla gestazione e alla genitorialità.

In occasione del compleanno di Pierpaolo Pretelli, che ha compiuto 34 anni di recente, Giulia Salemi ha deciso di pubblicare un video per mostrare ai followers la reazione del compagno alla notizia della sua gravidanza. Il post di auguri di Giulia per Pierpaolo conteneva diversi scatti e video della coppia da quando hanno scoperto che diventeranno genitori. E, in particolare, si può notare la reazione di Pretelli quando Giulia gli ha mostrato il test di gravidanza positivo:

" Tanti auguri amore mio.. sei una persona meravigliosa , un papà dolce, un fidanzato rispettoso, un figlio responsabile, un amico altruista. Quando immagino nel dizionario il sinonimo per la parola bontà spunti tu. Grazie per avermi fatto scoprire l’amore vero e per essere il miglior compagno di viaggio con cui condividere questo nuovo capitolo della nostra vita. Auguri Papi."

Sui social, inoltre, Pierpaolo Pretelli ha pubblicato anche il video dell'ecografia, ricevendo diversi messaggi di affetto e auguri dai fan, feliici per loro.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli la conferma che diventeranno genitori dopo settimane di rumors

La coppia, il 19 luglio, ha pubblicato un post che ha confermato che diventeranno presto genitori, ma su Giulia Salemi in dolce attesa circolavano già diversi rumors. I più attenti avevano notato come l'influencer, di recente, prediligesse abiti comodi e larghi, per evitare che sottolineassero le rotondità della gravidanza che iniziava a farsi vedere.

Inoltre, su Instagram, i followers avevano notato che Giulia aveva iniziato a seguire un'influencer statunitense che si occupava di offrire consigli alle neo-mamme per le loro gravidanze.

Quando la coppia ha annunciato che presto avrebbero avuto un bambino, sui social è esploso l'entusiasmo e non sono mancati gli auguri di vari personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Chiara Ferragni, ma anche di Ariadna Romeo, madre di Leonardo, primo figlio di Pretelli.