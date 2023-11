Giulia De Lellis torna a parlare di Uomini e Donne: ''Persi la testa per Andrea Damante''

Gossip TV

Giulia De Lellis torna a parlare dell’esperienza a Uomini e Donne, come corteggiatrice di Andrea Damante, che l’ha lanciata nel mondo dei social e della televisione.

Giulia De Lellis ne ha fatta di strada da quando sedeva tra le corteggiatrici di Uomini e Donne, alla corte dell’allora tronista Andrea Damante. La storia con il veronese è naufragata in mezzo ad un mare di polemiche e lei è felice con Carlo Beretta, con il quale sembra esserci un feeling unico. Giulia ripercorre alcune delle tappe più importanti che l’hanno portata ad essere influencer e presentatrice, ricordando la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi.

Giulia De Lellis, da Uomini e Donne ai nuovi progetti Tv

Nello studio di Uomini e Donne, Giulia De Lellis ha conosciuto un successo senza precedenti. Da allora, la romana ne ha fatta di strada e, ad oggi, è una delle influencer più affermate in Italia, ha lanciato un proprio brand dedicato alla skincare, e ha intrapreso la strada della conduzione con alcuni programmi di successo targati Discovery, dopo l’esperienza su Witt con Giortì. Giulia si gode il successo, ma non dimentica i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e, intervistata da Tvblog, ripensa al suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, dopo aver commentato quello al GF Vip, ammettendo:

“Io mi sono ritrovata a partecipare a Uomini e Donne per uno scherzo del destino. Una delle mie più care amiche mi portò lì mentre stavo per trasferirmi e andare a vivere a Londra per un anno sabbatico[…] Poi arrivai a Uomini e Donne e trovai questo ragazzo (Andrea Damante, ndr) per il quale persi immediatamente la testa e i miei progetti cambiarono […] Poi non si è rivelato così difficile farlo perché la vita mi ha fatto scoprire un mestiere che allora praticamente neanche esisteva, quello di influencer”.

Giulia è stata immediatamente apprezzata dal pubblico per la sua freschezza, sotto l’occhio del gossip per i continui tira e molla con Damante, poi per la storia d’amore con Carlo Beretta che sembra procedere a gonfie vele. Attualmente, Giulia è uno dei volti di punta di Discovery e continua a macinare successi, riscontrando tra il pubblico un forte consenso anche nel ruolo di presentatrice. Ruolo che per la prima volta, come ricorda lei stessa, le fu proposto da Maria De Filippi.

“È stata Maria De Filippi a propormi questa conduzione. Ero emozionata e non sapevo se sarei stata all’altezza delle aspettative. Avevo preoccupazioni sane e giuste. Maria però ci ha visto lungo anche in questo caso: è stato grazie a questa esperienza che ho capito cosa avrei voluto fare in ambito televisivo”.

Giortì è stato il suo primissimo programma, poi è arrivato Love Island che ha avuto un successo strepitoso pur andando in onda su una rete minore, ma purtroppo non è stato rinnovato. In tanti si sono chiesti il perché, dato che format funzionava perfettamente soprattutto nel periodo estivo, e De Lellis ha confessato che si è trattato esclusivamente di un problema di budget. Attualmente, Giulia ha esordito alla conduzione di Amore in Prova su Real Time, format che sembra piacere molto alle sue fan e che, ancora una volta, parla d’amore.

