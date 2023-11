Giulia De Lellis ricorda la sua esperienza al Grande Fratello Vip: "Mi hanno fatto passare per quella che non sono"

Gossip TV

Giulia De Lellis si è raccontata a cuore aperto in una lunga intervista concessa a Vanity Fair.

Tra gli ex volti di Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice Giulia De Lellis, è stata, ed è, tra le ragazze più amate del dating show, diventando un'influencer dell'incredibile successo e seguito.

Giulia De Lellis: "Ho compreso delle dinamiche televisive che potevano funzionare di più, ma il prezzo da pagare è stato stare molto male"

Dopo aver partecipato a qualche reality e dopo il suo bestseller autobiografico "Le Corna stanno bene su tutte" (in cui ha raccontato i tradimenti del suo ex fidanzato ed ex tronista Andrea Damante), Giulia, oltre a sponsorizzare vari brand sui social e diventata una conduttrice a tutti gli effetti. Oggi, la giovane romana conduce su Real Time la seconda edizione di Amore alla prova che racconta di coppie in crisi che hanno raggiunto il settimo anno di relazione. In una lunga intervista concessa Vanity Fair, Giulia De Lellis si è raccontata a cuore aperto, parlando del suo attuale fidanzato, Carlo Beretta ma anche ripercorrendo alcuni momenti della sua carriera sul piccolo schermo, come la sua avventura alla seconda edizione del Grande Fratello Vip.

A Mario Manca che le ho domandato se ad oggi si sente una conduttrice, l'ex corteggiatrice ha replicato:

"Mi chiedono spesso se mi ci senta e, dopo quattro programmi che faccio, forse sarebbe opportuno definirmi una conduttrice alle prime armi. Quello sì"

Giulia ha poi raccontato cosa sognava di fare da bambina:

"Volevo fare qualcosa che facesse sentire bene le persone. A un certo punto della mia vita ho vissuto un bivio tra la medicina e la moda, ma sapevo che in qualche maniera avrei voluto lavorare a contatto con gli altri: senza il dialogo continuo con il prossimo non sarei riuscita a vivere. Sono un'ipocondriaca dichiarata e, infatti, ho seguito un percorso psicologico che mi ha aiutato a controllarla. Di certo non avrei mai pensato che, nel mio piccolo, il mio lavoro mi aiutasse a far sentire un po' meglio le persone che si sono avvicinate a me"

Alla De Lellis è stato chiesto se parlare dei suoi ex fidanzati possa darle fastidio o infastidire Carlo Beretta con il quale è sentimentalmente legata da diversi anni.

No, perché hanno sempre fatto parte della mia vita e, nel bene e nel male, mi hanno resa la persona che sono. Le persone di cui mi sono circondata erano sempre intelligenti, e non le rinnegherei mai. I giornali fanno il loro lavoro. Chi meglio e chi peggio. Sta a me non farmi toccare da certe cose e avere maturità e l'esperienza giuste per dare il peso che meritano, anche perché ogni giorno ne esce una: si lascia, è incinta, si sposa. Semmai dovessi essere incinta sarò io la prima a dare la notizia, mi sembra chiaro. Grazie ai miei canali ho la possibilità di comunicare sempre la mia verità, e questo mi fa stare serena Carlo un uomo intelligente e sa che, come avrò un futuro e un presente, ho avuto un passato così come lo ha avuto lui"

Parlando della sua partecipazione alla seconda edizione del Gf Vip, Giulia è tornata a parlare di alcune sue discusse dichiarazioni per cui venne tacciata come omofoba:

"Più che perdonare me stessa, sono riuscita a perdonare le persone che mi hanno fatta passare per quella che non sono. Ho compreso delle dinamiche televisive che potevano funzionare di più, ma il prezzo da pagare è stato stare molto male. Da parte mia posso dire che un tempo etichettavo le persone, una cosa che era molto comune in quegli anni, e che ora non lo faccio più. Mi sento cresciuta in questo. A volte si innescano delle dinamiche che influiscono tanto sulla persona. Ho sbagliato a etichettare: avevo 19 anni, ero molto giovane, diretta e, forse, anche delicata"