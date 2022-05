Giulia De Lellis stupisce tutti: su Instagram si mostra insieme all’ex Fidanzato

Gossip TV

Giulia De Lellis al concerto di Irama, suo ex Fidanzato con il quale è rimasta in ottimi rapporti.

Era il 2019 quando Giulia De Lellis e Irama hanno annunciato la fine della loro relazione, rimanendo in ottimi rapporti. L’influencer romana, infatti, ha continuato a sostenere la carriera musicale del cantante e ancora oggi, a distanza di anni e felicemente fidanzata con Carlo Beretta, Giulia si mostra in prima fila al concerto di Irama tramite un post su Instagram.

Giulia De Lellis al concerto di Irama

Tra il 2018 al 2019, Giulia De Lellis ha intrecciato una relazione con Irama e i fan hanno amato moltissimo questa coppia, complice e legata da un affetto puro, che è durato nel tempo anche dopo l’annuncio della rottura ufficiale. L’influencer romana ha difeso Irama, preferendo non rivelare i motivi dell’addio definitivo, annunciando di essere rimasta in ottimi rapporti con il cantante, tanto da condividere negli anni tutte le fatiche musicali dell’ex volto di Amici.

Ora, De Lellis è fidanzata ufficialmente con Carlo Beretta e c’è già chi scommette che la coppia convolerà presto a nozze, mentre Irama è innamoratissimo della bella Victoria Stella Doritou, con la quale il cantante sembra fare sul serio. A testimonianza di quanto Giulia e Irama siano legati dal rispetto reciproco, l’influencer si è lasciata immortalare durante il concerto del cantate.

Le foto, pubblicate su Instagram, hanno fatto il giro del web dando un ottimo esempio di ciò che dovrebbe accadere dopo una sana relazione amorosa tra due persone che hanno preso strade diverse. Del resto, dopo l'addio a Irama, fu Giulia a dire: "Io di base con tutti i miei ex rimango in rapporti sereni. Alla fine si condividono tanti momenti, bellissimi momenti. Non ha senso non salutarsi, non chiedersi ogni tanto come va o come non va. Farsi gli auguri a Natale o al compleanno. Non ci vedo niente di male, anzi la trovo una cosa molto carina e intelligente”.