Giulia De Lellis in crisi con Carlo Gussalli Beretta? I rumors sulla coppia

Gossip TV

L'influencer romana Giulia De Lellis e l'ereditiere dell’azienda Beretta sono in crisi? Gli indizi emersi sui social

Negli ultimi giorni sta impazzando il gossip su una presunta crisi tra L'influencer romana, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis e l'ereditiere della nota fabbrica di armi, Carlo Gussalli Beretta. I due fanno coppia fissa da più di due anni in molte occasioni l'ex volto del dating show di Uomini e Donne, ha ribadito il suo amore per Carlo e anche di recente hanno condiviso una vacanza ai Caraibi, durante la quale sono apparsi uniti e innamorati.

I social hanno però iniziato rumoreggiare da qualche giorno e la notizia è stata confermata anche a The Pipol Gossip.

"Molti stanno iniziando ad alimentare sempre di più un serio dubbio - si legge sulla pagina Instragram di ThePipolGossip - sono ancora fidanzati? C’è una crisi profonda tra loro? Uno dei tanti motivi che ha scatenato la curiosità è stato anche un episodio in particolare: ieri, la mamma di lui, ha festeggiato il suo compleanno. Giulia, oltre a non lasciare nessun commento pubblico di auguri alla “suocera”, non si è nemmeno presentata al party."

E ancora:

"I due sono distanti fisicamente: lui infatti è a Verona, lei in Arizona per lavoro. Nessuna foto insieme e nessun scambio social già da qualche settimana, fa allarmare ancora di più i fan della coppia."

In questi giorni, Giulia De Lellis è volata negli Stati Uniti per partecipare da spettatrice al Super Bowl 2023, l’evento sportivo dedicato alla finale del campionato di football americano che è stato intervallato dalla performance di Rihanna alla quale l'ex corteggiatrice ha dedicato molte Ig Stories entusiasta.