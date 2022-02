Giulia De Lellis fatica a riprendersi dal Covid: c'entra il cuore?

Gossip TV

L'influencer Giulia De Lellis non è più positiva, ma ha dovuto fare alcuni accertamenti. Forse si tratta del cuore.

E’ qualche giorno che Giulia De Lellis non si fa vedere e sentire molto sui social, e la colpa è del Covid. L’influencer si è per fortuna negativizzata un paio di settimane fa, ma ancora non si sente bene e ha dovuto fare accertamenti.

Giulia soffre d'asma e la cosa, ovviamente, non ha aiutato, e infatti in una Instagram Story la bella ragazza bruna ha scritto, mettendo in allarme i suoi follower: "Sono stata malissimo per via di un farmaco per l'asma. Peggiorata post Covid. Sono andata in ospedale per via della reazione ma fortunatamente smaltito il farmaco va meglio. Mi riprendo e torno, sono solo un po' stanca".

La povera De Lellis ha inoltre dovuto sottoporsi ad alcuni controlli, e anche se potrebbe avere un piccolo disturbo al cuore, sembra che il peggio sia passato. Sempre in una storia di Instagram, la dolce metà di Carlo Gussalli Beretta, che le sarà stato amorevolmente vicino, ha scritto: "Ho avuto un effetto collaterale molto grave e devo capire se ho reagito così perché sono quella sfigata su un milione che reagisce così, oppure se ho dei piccoli problemi al cuore".

A Giulia De Lellis i nostri migliori auguri di pronta e completa guarigione.