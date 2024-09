Giulia De Lellis a cuore aperto: "È stato l'anno più difficile della mia vita"

Gossip TV

L'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis, si racconta a cuore aperto rivelando di aver appena passato l'anno più brutto della sua vita.

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate e seguite sui social. Per l'ex gieffina e corteggiatrice di Uomini e Donne questo è stato un anno importante sia dal punto di vista sentimentale che professionale. La romana ha affrontato nuove sfide, tra cui il debutto alla Mostra del Cinema di Venezia 81 in veste di attrice nel cortometraggio 101 % – L’amore al tempo dei social.

La rivelazione di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis continua a stare al centro dell'attenzione mediatica sia per il suo recente avvicinamento al cantante Tony Effe che per il suo debutto all'81nesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia in veste di attrice nel cortometraggio 101 % – L’amore al tempo dei social, prodotto da Rai Play. Intervistata da Cosmopolitan, la De Lellis ha raccontato qualcosa in più di questo progetto e confessato di aver appena passato l'anno più difficile della sua vita:

Quello appena passato è stato senza dubbio l’anno più difficile, complesso e anche ricco di cambiamenti nella mia vita. Ho avuto due delle persone più importanti per me che si sono ammalate contemporaneamente quest’anno. Non trascuro mai il mio lavoro, però quando c’è qualcosa che non va in famiglia o se ci sono problematiche del genere io mi anniento, mi si spegne il cervello e arrivo a fare cose come trascurare il lavoro o annullarlo completamente. Una fase molto delicata, che ha stravolto inevitabilmente tutto. Per questo sono molto orgogliosa del lavoro che ho fatto di autoanalisi, perché non avevo neanche il tempo di andare allo psicologo. Eppure, alla fine dei conti sto chiudendo quest’anno nel migliore dei modi rispetto a come era partito.

La De Lellis ha poi continuato rivelando di aver sofferto molto per amore e parlato del suo lavoro da influencer. Senza mezzi termini, l'ex concorrente della seconda edizione del Gf Vip ha raccontato di essere riuscita finalmente a trovare un equilibrio:

Il mio cuore ha sofferto, ho avuto una fase anche lì a livello sentimentale molto pesante, ma adesso anche in quell’ambito ho ripreso a respirare, il mio cuore è leggero, e forse non è neanche più troppo solo. Ho fatto questo progetto meraviglioso di Venezia. Riparto in questo nuovo anno lavorativo con una bella energia, molto più consapevole e forse anche un po’ più forte [...] Sicuramente un grandissimo problema dei social è la dipendenza da questi. Io prima sentivo proprio la necessità di usarli un po’ perché si è creata una community incredibile negli anni e un po’ perché mi piaceva, mi divertiva farlo, condividere costantemente ogni momento della mia vita personale, lavorativa, familiare. All’inizio non me ne rendevo conto, poi quando ho iniziato a vedere che non c’era più un confine fra la mia vita reale e quella digitale, allora mi sono data una regolata. Oggi sono in una fase della mia vita in cui riesco a proteggere, a tutelare, a non condividermi, ma semplicemente a godermi un momento senza quel bisogno, quell’ossessione.

