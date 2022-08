Giorgia Palmas e Filippo Magnini: spiegato il motivo del ritorno alle Bahamas dopo il matrimonio

Gossip TV

In una recente intervista, la coppia Palmas Magnini ha raccontano alcune scelte delle ultime settimane dopo il matrimonio.

Si stanno godendo in questo momento il mare della Sardegna i (quasi) neo-sposi Filippo Magnini e Giorgia Palmas. La celebrazione del matrimonio con tutti i parenti e festeggiamenti del caso risale allo scorso 14 maggio, ma i due erano già uniti civilmente dal 2021. In ogni caso, il viaggio di nozze c'è stato eccome e non ha coinvolto soltanto la coppia. Insieme a loro hanno viaggiato anche la piccola Mia, la loro prima figlia di quasi due anni, e Sofia, la figlia 14enne che la Palmas ha avuto dalla relazione con l'ex calciatore Davide Bernardini. Anche la destinazione del viaggio non è stata casuale, anzi, per i due c'era un significato preciso.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas in vacanza con le figlie Mia e Sofia

La destinazione del viaggio di nozze è caduta sulla Florida, con un ampio giro che da Orlando e i parchi divertimento andava a Miami e alle isole Bahamas a bordo della crociera Disney Cruise. Si tratta di una seconda volta per la coppia. È la stessa Giorgia Palmas a spiegare le ragioni di questa scelta in una recente intervista con il settimanale Gente.

Tre anni fa io e Filippo avevamo fatto una vacanza proprio lì. Era stata stupenda e, guardandoci negli occhi, avevamo espresso un desiderio: tornarci con Sofia, mia figlia di 14 anni. Ora è successo di più: siamo andati in quattro. C’era anche Mia, la nostra bimba di quasi 2 anni.

Dopo il matrimonio in chiesa, a maggio, a un anno da quello civile, sapevamo che saremmo partiti per un viaggio poco canonico. Siamo stati tra i parchi dei divertimenti di Orlando, in crociera con la Disney, poi a Miami e, appunto, alle Bahamas. Scorgere la meraviglia negli occhi delle ragazze ci ha fatto capire che per noi, stare tutti insieme, è la scelta giusta.