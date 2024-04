Giorgia ed Emanuel Lo conquistano il pubblico di Viva Rai2! L'esibizione che ha fatto impazzire il web!

Gossip TV

Giorgia ed Emanuel Lo sono stati ospiti a Viva Rai2! e con la loro esibizione hanno conquistato il pubblico del programma condotto da Fiorello! Ecco cosa è successo!

Giorgia ed Emanuel Lo sono una delle coppie del mondo della musica e dello spettacolo più apprezzate dai fan: da un lato una delle cantautrici più talentuose del panorama musicale italiano, dall'altra un coreografo di grande fama, nonché professore della scuola di Amici di Maria De Filippi. La coppia è stata ospite, oggi 17 aprile, a Viva Rai2! il talk show mattutino condotto da Fiorello. E con la loro esibizione hanno infiammato il Foro italico, emozionando il pubblico.

Viva Rai2! Giorgia ed Emanuel Lo infiammano il Foro Italico con la loro esibizione!

Ogni mattina, Fiorello intrattiene il pubblico di Rai2 con le sue battute e i suoi ospiti nel contenitore mattutino di Viva Rai2! E, questa mattina ha accolto la coppia formata da Giorgia e dal compagno Emanuel Lo. La cantante ha duettato insieme a Fiorello in una bellissima performance sulle note di The Winner Takes It All e la performance è stata accompagnata dalla coreografia del corpo di ballo, sotto la guida di Luca Tommassini.

Tra i ballerini che si esibiscono nel corpo di ballo di Viva Rai2! ci sono diversi ex volti di Amici, come Tommaso Stanziani, ma a sorpresa, questa mattina si è unito a loro anche un attuale protagonista del talent di Canale5: stiamo parlando di Emanuel Lo, il coreografo e professore della scuola di Maria De Filippi. Oltre a infiammare il palco del Serale di Amici con le esibizioni insieme a Lorella Cuccarini, il ballerino di hip hop ha incantato il pubblico esibendosi mentre Giorgia cantava.

E, ovviamente, il pubblico si è emozionato nel vedere non solo l'ottima esibizione di Emanuel Lo, ma anche ascoltare Giorgia esibirsi e non è passata inosservata la chimica, anche a distanza, tra i due.

Emanuel Lo e Giorgia sono una delle coppie più amate dal pubblico

Giorgia ed Emanuel Lo sono molto amati dal pubblico e la loro storia d'amore, da quando il ballerino è diventato professore della scuola di Amici, è finita spesso sotto i riflettori. I due, infatti, stanno insieme dal 1994: Emanuel Lo la vide per la prima volta al Festival di Sanremo, ma il primo incontro vero e proprio avvenne durante un momento del dietro le quinte al Festivalbar.

Tuttavia, in quell'occasione non si presentò e sarebbero passati altri due anni prima che il ballerino trovasse il coraggio di conoscerla di persona. Nonostante la chimica e l'attrazione, tuttavia, l'artista decise inizialmente di non intraprendere alcuna storia con il ballerino, per via della differenza d'età.

Tra i due, infatti, ci sono 8 anni di differenza e i primi tempi, Giorgia ha ammesso di essere spaventata da questo fattore:

"Avevo molta paura: non credevo che potesse andare. La vita ti smentisce. Non avrei mai pensato che saremmo durati vent’anni. Era un ragazzino ma io ero più immatura di lui a gestire le emozioni"

Nel 2010 la coppia ha accolto il figlio Samuel e in questi venti anni di relazione non hanno mai smesso di amarsi, anche se - come ha svelato Emanuel Lo - c'è stato un lungo periodo in cui si sono lasciati: "Abbiamo vissuto tutto quello che ci deve essere in una coppia".