Gigi Buffon ed Ilaria D'Amico in crisi? Parla Alena Seredova: "Devo dire la verità..."

Che cosa ne pensa la Seredova della presunta crisi tra Buffon e la D'Amico? Ecco che cosa ha detto la modella al riguardo su Instagram.

Alena Seredova parla della presunta crisi tra Gigi Buffon ed Ilaria D'Amico

A quanto pare, Gigi Buffon ed Ilaria D'Amico sarebbero ad un passo dal dirsi definitivamente addio. Dopo sette anni insieme ed un figlio, Leopoldo Mattia, il campione di calcio e la giornalista sportiva potrebbero mettere un punto alla loro storia d'amore da favola. Ma perché? Stando ad alcuni rumor, la D'Amico sarebbe stanca di continuare ad attendere una proposta di matrimonio che sembra non arrivare mai. La coppia non ha né confermato né smentito questo gossip. Tuttavia, è doveroso sottolineare che, quando, negli ultimi gironi, Buffon ha rinnovato il contratto con il Parma, c'era anche lei: i due si sono mostrati uniti, come sempre.

A parlarne, adesso, è Alena Seredova, ex moglie del portiere. La modella e Buffon sono stati insieme dal 2011 al 2014, ed insieme hanno anche messo al mondo due figli, Louis Thomas e David Lee. La Seredova, infatti, è stata interrogata dai suoi fan su Instagram; alla domanda, però, ha risposto seccamente:

Ma io non ne so assolutamente niente. Devo dire la verità che a malapena seguo questi gossip.

La donna, dunque, preferisce prendere le distanze da questa faccenda. Non c'è da stupirsi: tra la Seredova ed il calciatore non corre buon sangue. Gli ex coniugi sarebbero rimasti in contatto soltanto per il bene dei figli. La showgirl, infatti, non avrebbe mai digerito il tradimento subito, benché, grazie al manager Alessandro Nasi, abbia ormai voltato pagina.