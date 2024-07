Sophie Codegoni e Arón Piper: "Storia stra-finita, anzi mai iniziata"

Gossip TV

La storia tra l'ex gieffina della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e l'attore spagnolo Arón Piper, sarebbe finita ancora prima di essere iniziata. "Lui vuole essere libero", l'indiscrezione.

La storia tra l'ex gieffina della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e l'attore spagnolo Arón Piper, sarebbe "stra-finita, anzi nemmeno iniziata" A riportare la notizia, ci ha pensato l'esperta di gossip, Deianira Marzano, la stessa che aveva riferito del flirt, confermato anche dal settimanale Chi.

Finita tra Sophie Codegoni e Arón Piper, "lui vuole essere libero"

Con l'attore e cantante spagnolo Arón Piper, star della serie iberica Elite, dove ha interpretato il personaggio di Ander Muñoz, la Codegoni avrebbe avuto un incontro intenso ma fugace, nonostante, riferivano che l'ex tronista fosse molto presa da lui.

"Aron, che dopo essere stato a Capri per la stilata di Jacquemus nella villa che fu di Curzio Malaparte, si leggeva la settimana scorsa su Chi - ci ha preso gusto, con la moda e con l'Italia, ed è volato fino a Milano per la settimana della moda uomo. Così, in una di queste serate, si è ritrovato con alcuni colleghi e alcuni amici a cena al Lucid, ristò super esclusivo nel perfetto centro di Milano. E qui, a tavola, fra un calice di vino bianco fermo e qualche sorriso, ha incontrato Sophie Codegoni. I due sono apparsi. in effetti, affiatati, tanto da ritrovarsi anche dopo cena."

Ma cosa sarebbe successo dopo? Pressoché nulla, se non che Sophie abbia lasciato casa presa con l'ex Alessandro Basciano e l'attore fuggito per altre vie, in quanto desideroso di non avere relazioni impegnative. La Marzano ha ricostruito il flirt tra l'ex gieffina e Piper rivelando che ad oggi, non ci sarebbe assolutamente più nulla tra loro.

"Sophie Codegoni e il noto attore Aron Piper, attore di Elite: l’incontro risale ai primi giorni della fashion week dove c’è stato il primo flirt fra di loro e una prima conoscenza. Sophie inizia a parlare di questo ragazzo con il suo migliore amico e successivamente lo incontra ad un evento dove era anche presente Alessandro Basciano che però non incontra. Aron e Sophie hanno riso e scherzato. La situazione tra Sophie e Aron era sfuggita di mano, si facevano apprezzamenti. Diciamo che era scattato il colpo di fulmine. L’amico di Sophie vedeva troppa complicità tra i due e le dice di andare via per questo motivo.

Poi ancora:

"La seconda sera di vedono di proposito al Lucid, un noto locale. Passano tutta la serata vicini, tra sguardi e sorrisi scatta il primo bacio. C’è stato proprio un colpo di fulmine. Escono mano nella mano e si recano a Palazzo Parigi dove sono rimasti fino alle 7.20 del mattino con un gruppo di amici. Poi sono andati via gli amici e loro sono saliti in camera. Lei ha lasciato l’hotel alle 14.30 della domenica. Non sappiamo cosa sia successo tra di loro, però lei è rimasta lì."

La Codegoni in questo momento sarebbe in vacanza ad Ibiza, lontana dall'attore:

"Sophie non va dove sta Aron Piper; tra loro è finita al 110%. Questa storia che diciamo non è manco iniziata, è stata una semplice parentesi. . La conoscenza, se così la vogliamo definire, è finita da parte di lui che ama essere libero."