GFVip, Sophie Codegoni ospite di un noto programma tv per raccontare tutta la verità su Alessandro Basciano!

Sophie Codegoni sarà ospite di un noto programma tv per rivelare tutta la verità su Alessandro Basciano!

La rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua a far discutere e la forte eco mediatica che ha generato ha spinto gli autori di un noto programma televisivo a chiedere alla ex concorrente del Grande Fratello Vip di essere presente in studio per rivelare la verità sulla fine della storia con il compagno.

Da diversi mesi si vociferava che tra i due ex concorrenti del GFVip ci fosse una crisi piuttosto seria: le avvisaglie erano comparse verso la fine dell'estate, quando l'ex Bonas di Avanti Un Altro aveva condiviso con i fan un breve aggiornamento sulla situazione. Tuttavia, la crisi sembrava essere rientrata, visto che i due ex gieffini si erano mostrati felici insieme ancora per qualche tempo. La notizia della rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano era giunta come un fulmine a ciel sereno qualche giorno fa.

A comunicarlo ai fan era stata la stessa Sophie, con una lunga storia su Instagram, nella quale non rivelava i dettagli che avevano portato i due a separarsi, nonostante una proposta di matrimonio e la nascita della piccola Celine Blue. Tuttavia, anche in questo caso, si era vociferato di un tradimento da parte di Basciano, il quale aveva smentito categoricamente. Persino il suo manager era intervenuto, affermando che "il tempo è galantuomo" e avrebbe portato a galla la verità.

Ma sembra che Sophie abbia deciso di non aspettare e dirà tutta la sua verità in un noto programma tv, molto seguito: l'annuncio è stato dato dalla pagina Instagram ufficiale del programma stesso. Stiamo parlando di Verissimo, il noto talk show del fine settimana di Canale5 condotto da Silvia Toffanin. In un post della trasmissione si legge:

"Lei sta affrontando un momento delicato: sabato a Verissimo tutta la verità di Sophie Codegoni!"

