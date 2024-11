GFVip, Rosalinda Cannavò sulle sfide della maternità: "Momento delicato di cui si parla poco"

Gossip TV

L'ex concorrente del GFVip Rosalinda Cannavò è diventata mamma di recente e ha raccontato ai followers le sfide che si sta trovando a vivere come neo mamma. Ecco cosa ha raccontato.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati genitori da qualche mese della piccola Camilla: i due ex concorrenti del GFVip hanno spesso condiviso con i fan il loro percorso da neo genitori, rivelando le difficoltà iniziali vissute da Rosalinda durante la gravidanza e i primi momenti di vita della loro bambina. Di recente, l'ex concorrente del reality di Canale 5 ha deciso di raccontare anche la sua esperienza come neo mamma e tutte le difficoltà che inevitabilmente ha vissuto e sta vivendo.

GFVip, Rosalinda Cannavò sulla maternità: "Un momento delicato"

L'ex gieffina aveva già denunciato le difficoltà incontrate durante i primi momenti da neo mamma in ospedale, dove si era recata per una visita alla piccola Camilla. Visita rimandata a causa di uno sciopero del personale medico, dopo oltre un'ora di attesa. Già in quell'occasione Rosalinda Cannavò si era lasciata andare a un lungo sfogo, denunciando le pessime condizioni della sanità e di quanto rendessero ancora più difficile il ruolo di madre, soprattutto, se di bambini ancora molto piccoli.

Date le polemiche a cui è andata incontro, Rosalinda Cannavò ha condiviso il suo pensiero in un'intervista a Casa Chi: innanzitutto, l'ex gieffina ha voluto chiarire che il suo sfogo non era rivolto al personale medico che scioperava, poiché ben consapevole che il diritto allo sciopero è fondamentale per i lavoratori, ma aveva deciso di denunciare le condizioni in cui li avevano lasciati quando era stato annunciato lo sciopero. Tante neo mamme con bimbi molto piccoli, in attesa per oltre un'ora e senza alcuna comunicazione o aiuto.

Rosalinda ha ammesso che aspettare con una bambina di due mesi, per molto tempo, diventava complicato e per questo si era arrabbiata e sfogata sui social.

GFVip, Rosalinda Cannavò parla della nuova vita da neo mamma

L'ex gieffina ha anche raccontato a Casa Chi quanto sia complesso il periodo che sta vivendo e che talvolta sui social non mancano le critiche alle sue affermazioni. Sulla vita da neo mamma, Rosalinda ha ammesso: 'è sicuramente una delle fasi più difficili, più complesse della mia vita, ma anche la più bella in assoluto, perché l'amore che ti dà un figlio non si può descrivere, è troppo grande".

Per l'ex gieffina è molto importante anche la presenza del compagno, Andrea Zenga, che è sempre pronto a svolgere con amore il suo ruolo di padre: 2Non potevo scegliere compagno e padre migliore di mia figlia" ha dichiarato entusiasta. Anche nel momento in cui ha vissuto momenti difficili, come il post-partum, Andrea le è stato vicino e le ha dato il supporto e l'amore necessario ad affrontare tutto.

Infine, ha annunciato che, per ora, non ci saranno nozze in vista, nonostante l'anello che Zenga le ha donato il giorno in cui è nata Camilla e che costituisce una prova dell'amore del compagno per lei.

