GFVip, Rosalinda Cannavò racconta la sua nuova vita da neo mamma

Gossip TV

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati genitori della piccola Camilla: ecco il racconto della nuova vita da neo mamma dell'ex gieffina del GFVip.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ex concorrenti del GFVip, sono diventati genitori della piccola Camilla e al settimanale Chi hanno raccontato della nascita della loro primogenita e della nuova vita come genitori.

GFVip, Rosalinda Cannavò racconta la sua vita da neo mamma

Intervistati dal settimanale Chi, Rosalinda e Andrea hanno raccontato che i primi momenti subito dopo la scoperta della gravidanza sono risultati particolarmente difficili. In particolare, la neo mamma ha rivelato di "essere andata un po' in crisi" e di aver trascorso giorni a piangere, perché temeva di perdere la sua bambina.

La coppia, infatti, ha rivelato di aver avuto alcuni problemi a concepire, legati alle condizioni di salute di Rosalinda e ai disturbi alimentari di cui ha sofferto in passato. Oggi, per fortuna, mamma e figlia stanno bene, anche se Rosalinda non nasconde una certa gelosia verso Camilla:

"Sono gelosissima, non voglio che nessuno la tocchi"

Sul suo passato e sui disturbir alimentari di cui ha sofferto, Rosalinda ha svelato che temeva che i primi mesi di gravidanza potessero spingerla in quel baratro nuovamente, ma grazie anche alla vicinanza di Andrea Zengo è andato tutto per il meglio:

"Sono anche affiancata da un uomo che mi ama e, quindi, so che Andrea sta molto attendo, sapendo i miei trascorsi. So che se vede dei comportamenti strani, con delicatezza, me li fa notare"

GFVip, la tenera dedica di Andrea Zenga alla piccola Camilla

Il 7 settembre 2024, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno accolto nella loro vita la loro prima figlia, la piccola Camilla. I due si sono conosciuti nella Casa del reality di Canale5 nell'edizione del 2021 e, nonostante i dubbi sulla riuscita della loro storia, a distanza di 4 anni la coppia è più unita che mai e anche sul web risulta essere molto apprezzata. La nascita di Camilla è stata per loro un grande motivo di gioia, visti anche i problemi di salute di cui ha sofferto Rosalinda e che sembravano rendere impossibile per lei e Andrea poter diventare genitori.

Di recente, l'ex gieffino ha deciso di mostrare sui social il tenero gesto che ha compiuto per la figlia Camilla: un tatuaggio. E su Instagram ha rivelato la motivazione dietro questa tenera dedica alla sua bambina:

"L'idea è quella di fare la sua manina a grandezza naturale un po’ stilizzata, anche se già ha una mano enorme. [...] Ragazzi non mi sono dimenticato, ecco qui! Sono felicissimo del risultato. Poi ve lo farò vedere meglio una volta guarito"