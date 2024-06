GFVip, Clizia Incorvaia prossima alle nozze: l'addio al nubilato con la sorella Micol e le amiche

Gossip TV

L'ex concorrente del GFVip Clizia Incorvaia è prossima alle nozze e per lei la sorella Micol e le amiche le hanno organizzato un magnifico addio al nubilato!

L'ex concorrente del GFVip, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro convoleranno presto a nozze. Come da tradizione, la gieffina ha festeggiato il suo addio al nubilato insieme alla sorella Micol e alle sue amiche e ha condiviso le foto della giornata sui suoi social.

GFVip, l'addio al nubilato di Clizia Incorvaia

L'ex gieffina Clizia Incorvaia ha condiviso sui social i momenti più belli vissuti durante il suo addio al nubilato, organizzato per lei dalla sorella Micol e dal suo gruppo di amiche. La futura sposa e il suo entourage hanno trascorso dei meravigliosi attimi di relax e divertimento alla Rocca dei Saraceni e sui social hanno condiviso alcuni scatti e video per documentare l'evento.

Tutto è stato curato nei minimi dettagli: dai gadget a tema agli outfit meravigliosi. Per l'occasione il team bride di Clizia Incorvaia si è vestito di rosa, mentre per la sposa il tradizionale bianco è stato il colore prescelto.

Sul suo account Instagram, l'ex gieffina ha deciso di condividere alcuni scatti dell'evento, ringraziando anche le sue amiche e la sorella Micol - anche lei ex concorrente del reality di Canale5 - per l'impegno e l'affetto che le hanno dimostrato.

GFVip, tutto sulle nozze di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro convoleranno a nozze il 12 luglio con una cerimonia vicino al mare. La coppia ha deciso di anticipare le nozze dopo la notizia che Eleonora Giorgi, madre dello sposo, avrebbe dovuto sottoporsi a diverse cure per curare il tumore al pancreas di cui ha scoperto di soffrire.

i due si sono conosciuti e innamorati durante l'edizione del 2020 del GFVip e da allora non si sono più lasciati. Nel 2022 è nato il piccolo Gabriele e a gennaio 2023 è arrivata la romantica proposta di matrimonio di Ciavarro per la sua Clizia. La cerimonia prevederà circa 80/100 invitati e gli sposi si recheranno alle Maldive per la luna di miele.

Scopri le ultime news su Grande Fratello