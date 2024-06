Gf Vip, Sophie Codegoni sarebbe "presissima" dall'attore Arón Piper, sex symbol di Élite

L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffina della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni, avrebbe una liaison in corso con l'attore e cantante spagnolo Arón Piper, star della serie iberica Élite, dove ha interpretato il personaggio di Ander Muñoz.

Negli ultimi giorni è emerso un gossip rovente sulla Codegoni che, archiviata definitamente la storia d'amore nata nella Casa del Gf Vip con Alessandro Basciano da cui è nata la piccola Celin Blue, avrebbe incontrato l'attore e trascorso con ore di passione dopo essersi incontrati a in un ristò nel cuore di Milano.

"Aron, che dopo essere stato a Capri per la stilata di Jacquemus nella villa che fu di Curzio Malaparte, ci ha preso gusto, con la moda e con l'Italia, ed è volato fino a Milano per la settimana della moda uomo. Così, in una di queste serate, si è ritrovato con alcuni colleghi e alcuni amici a cena al Lucid, ristò super esclusivo nel perfetto centro di Milano. E qui, a tavola, fra un calice di vino bianco fermo e qualche sorriso, ha incontrato Sophie Codegoni. I due sono apparsi. in effetti, affiatati, tanto da ritrovarsi anche dopo cena."