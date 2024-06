GF Vip, Sophie Codegoni pizzicata con il protagonista di ''Élite'': Basciano addio?

Gossip TV

Le voci sulla crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano diventano realtà. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata beccata con un noto attore spagnolo.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono di nuovo in crisi? Ormai da diverse settimane si parla di un nuovo allontanamento tra i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip, che dopo un addio pieno di polemiche si sono ritrovati per amore della figlia Celine. Ora, tuttavia, la crisi sembra essersi tramutata in una nuova rottura dal momento che l’influencer è stata vista con un noto attore della serie tv Netflix “Élite”. Ecco i dettagli.

Sophie e Basciano, ancora crisi

Dopo essersi perdutamente innamorati nella casa del Grande Fratello Vip tra alti e bassi, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno premuto l’acceleratore sulla loro relazione e hanno annunciato la convivenza e la gravidanza dell’influencer. La coppia è apparsa serena e molto felice insieme, per la gioia dei loro fan che hanno sempre creduto in questo amore passionale e travolgente. La nascita della piccola Celine ha fatto sbocciare ancora di più il sentimento tra i due gieffini, fino a quando Sophie ha annunciato la fine della relazione su Instagram, parlando di fatti gravissimi. Codegoni ha raccontato di essere stata ingannata e tradita nello studio di Verissimo, davanti ad una allibita Silvia Toffanin, che ha accolto poi anche Basciano in lacrime, permettendogli di raccontare anche la sua versione dei fatti.

Dopo mesi di battaglie e ripicche, tutte accuratamente riportate sui social per la gioia degli amanti del gossip, i Basciagoni sono tornati a fare coppia fissa ma hanno deciso di evitare pubblici annunci, scottati forse dall’abuso dei social e della televisione per parlare della loro relazione. Poi, settimane fa, di nuovo il gelo e una nuova crisi all’orizzonte, che sembrava tuttavia sul punto di rientrare fino a quando Sophie non è stata pizzicata in compagnia di un altro.

GF Vip, Sophie dimentica Basciano con Aron Piper

Mentre si parla di una forte crisi con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni torna al centro del gossip. L’ex volto del Grande Fratello Vip, infatti, è stata pizzicata in un noto locale insieme ad Aron Piper, attore principale della serie tv targata Netflix “Élite”. L’attore che presta in volta a Andre Munoz si trova in Italia da qualche settimana per lavoro, partecipando a diversi eventi mondani in compagnia di volti noti della musica come Ghali e Tony Effe. A lanciare l’indiscrezione è Deianira Marzano, alla quale sono arrivate diverse segnalazioni sulla vicinanza tra Sophie e Piper, tra i quali sembrerebbe anche esserci stato un bacio. Per il momento, l’influencer non si sbilancia e non ha aperto la questione sui social, stessa cosa per Basciano che si sta concentrando sui suoi impegni lavorativi come deejay e non ha voluto commentare le foto e l’indiscrezione piccante che riguarda la madre di sua figlia.

