Gf Vip, Sophie Codegoni lascia la casa che ha preso insieme ad Alessandro Basciano e dice addio ad Arón Piper

Sarebbe già finita la storia tra l'ex gieffina della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e il noto attore spagnolo Arón Piper. L'ex tronista di Uomini e Donne, avrebbe anche lasciato definitivamente Basciano e traslocato in un un nuovo appartamento.

Negli ultimi giorni, era emerso un gossip scottante riguardante la Codegoni. Archiviata la storia d'amore con Alessandro Basciano, nata nella Casa del Gf Vip e da cui è nata la piccola Celin Blue, Sophie avrebbe incontrato l'attore di Élite, Arón Piper e i due avrebbero trascorso delle ore di passione dopo essersi incontrati in un ristorante nel cuore di Milano.

Arón Piper, dopo aver partecipato a un evento di moda a Capri presso la villa che fu di Curzio Malaparte, è volato a Milano per la settimana della moda uomo. Durante una di queste serate, si è ritrovato a cena al ristorante Lucid, un locale esclusivo nel centro di Milano, insieme a colleghi e amici. È qui che ha incontrato Sophie Codegoni. Secondo le voci, i due sono apparsi molto affiatati, tanto da ritrovarsi anche dopo cena. Tuttavia nonostante i recenti rumors riferivano che l'ex gieffina era presissima dal 27enne spagnolo (nato però a Berlino), pare che il flirt sia già finito. E non solo. Secondo quanto ha riferito Deianira Marzano in diretta su Radio Marte, Sophie, di nuovo single, pare abbia definitivamente lasciato la casa che aveva preso con Alessandro Basciano.

"Sophie Codegoni che già prima dei giorni del caos, quando si era già lasciata con Alessandro Basciano era in cerca di una nuova casa pare l’abbia trovata. Ed infatti nel giro di un paio di settimane ha cambiato casa, taglio di capelli e fidanzato. Questa è la quarta casa in un anno, saranno contenti i traslocatori. Basciano è andato ad Ibiza quindi rottura definitiva ma Aron Piper ha preso altre vie.

Per i fan dei "Basciagoni" non ci sarà un lieto fine. Secondo sempre quanto ha riferito l'esperta di gossip, "tra Sophie e Alessandro è finita definitivamente, io ho sentito lui e non c’è possibilità di ritorno. La loro storia adesso è irrecuperabile."

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti e innamorati all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, durante la sesta edizione del celebre reality show. La loro storia d'amore, nata sotto i riflettori, è stata caratterizzata da momenti di passione, discussioni e riconciliazioni anche dopo la fine del programma. La coppia ha accolto poi con gioia la nascita della loro figlia, Celin Blue che di recente ha compiuto un anno. Prima del compleanno della loro primogenita i due ex gieffini hanno vissuto un momento di grande crisi in cui Sophie si era allontanata da Alessandro accusandolo di averla tradita. Oggi, i due ex volti del reality show sembrano abbiano definitivamente scelto di chiudere la loro relazione soprattutto dopo la breve ma intensa liaison della Codegoni con Piper.