Gf Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati? Parla l’amico

Le parole dell'amico di Amedeo Venza, confermano le ultime indiscrezioni sulla coppia nata nel corso della sesta edizione del Gf Vip.

Aria di crisi per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Gf Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano , le parole dell'amico della coppia

La coppia, nata nella sesta edizione del Gf Vip, a poco più di un mese dalla nascita della piccola Celine Blue hanno smesso di seguirsi su Instagram e alcune dichiarazioni della madre della Codegoni hanno gelato i fan. "Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene. Ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più!" ha scritto Valeria Pasciuti, la mamma di Sophie a cui l'ex gieffina è legatissima.

E non ancora finita qui. Ieri, è intervenuto anche un amico intimo della coppia, Amedeo Venza e le sue parole non hanno ulteriormente allarmato i fan dei "Bagascioni"

"Ovviamente ci sono sempre i leoni da tastiera e le mer*e che godono per le disgrazie altrui…mi fate veramente vomitare quando leggo alcuni messaggi e commenti! Detto questo, io non vi dirà mai i ca**i delle persone a me vicine! Soprattutto quando ci sono di mezzo i minori, mi limiterà sempre a ciò che faranno o diranno loro perché in questo caso il rispetto va verso i più piccoli, e se pratico il silenzio voi lo dovete rispettare perché lo stanno praticando in primis i diretti interessati! Qui non stiamo parlando di coppiette da 4 soldi, che stanno insieme solo per business o si lasciano per fare hype!"

L'influencer non ha quindi smentito le indiscrezioni sulla crisi ma ha chiesto rispetto per la coppia, considerando soprattutto che i due hanno una bambina di pochi mesi. Dal canto loro, Sophie e Alessandro stanno mantentendo il massimo riserbo e almeno per il momento, non si sono esposti, confermando p o smentendo i rumors.

