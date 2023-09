Gf Vip, "Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati". Le loro reazioni al gossip sulla rottura

Gossip TV

Secondo quanto rivelato in esclusiva da Novella 2000, la relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sarebbe giunta al capolinea. La reazione dei social dei due ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Secondo quanto rivelato in esclusiva da Novella 2000, la relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, nata nella Casa della sesta edizione del Gf Vip, sarebbe giunta al capolinea.

Grande Fratello Vip, la reazione di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dopo il gossip sulla rottura

L'ex gieffino ha smesso di seguire su Instagram Sophie anche la madre dell'influencer, Valeria Pasciuti e la rottura, secondo quanto ha riferito dal portale sarebbe ufficiale. La coppia, dopo la proposta di matrimonio avvenuta un anno fa di Basciano a quattro mesi dalla nascita della piccola Cèline Blue, avrebbe deciso di dirsi addio e l'annuncio ufficiale dovrebbe avvenire in tempi brevi.

"Noi di Novella 2000 abbiamo appreso in esclusiva che i due si sarebbero lasciati - si legge sul sito - Fonti vicine alla coppia ci hanno rivelato che Sophie e Alessandro avrebbero concluso definitivamente la loro relazione e la notizia pare più che certa. Quindi si attende solo l’annuncio ufficiale dai diretti interessati che potrebbe arrivare molto presto."

Sophie e Alessandro non hanno ancora confermato o smentito. Tuttavia, dopo i rumors sull'addio, si sono entrambi esposti sui social. Basciano, in Sardegna per lavoro, ha scritto su Instagram alcune parole piuttosto criptiche “Non mi spaventa il dissenso comune. Mi spaventa il consenso manipolato”. La Codegoni, dal canto suo, ha invece pubblicato uno scatto con la figlia scrivendo: “Sei la mia felicità”.

@Sophie_codegoni una donna è una mamma meravigliosa che ama follemente la sua famiglia #basciagoni pic.twitter.com/Y5PrrgT7nn — Annalisa🧡 (@Annaver80) September 3, 2023

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.