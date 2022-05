Gossip TV

Soleil Sorge, in vacanza con la sua amica Sophie Codegoni, tra le protagoniste della sesta edizione Grande Fratello Vip, fa chiarezza sulla sua vita sentimentale.

Soleil Sorge a ruota libera. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 è stata intervistata da Chi Magazine insieme a Sophie Codegoni, l'ex tronista di Uomini e Donne con cui Soleil pare sia riuscita a metter via tutte le incomprensioni e litigi nel reality targato Mediaset, dando vita ad un nuovo rapporto lontano dai riflettori.

Gf Vip, Soleil Sorge spiazza: "Fidanzato? Ecco da quanto non faccio l'amore", mistero sul suo amore Carlo

Le due ex gieffine si trovano ad Ibizia con Alessandro Basciano, ex gieffino e fidanzato di Sophie e Gianluca Costantino, anche lui tra i protagonisti del reality e grande amico di Basciano. Le due ragazze hanno risposto ad alcune domande su Instagram, lasciandosi andare a qualche confidenza intima.

Alla domanda sulla "chimica artistica", riferimento chiaro al triangolo tra Delia Duran, Alex Belli e l'ex corteggiatrice, Sophie ha cambiato argomento mentre, Soleil, ha fatto un gesto inequivocabile con tanto di commento, "che due palle..!" , segno che ormai la partentesi con il suo amico artistico Belli è ormai chiusa e sepolta.

Ma non è finita qui. Alla domanda su quale sia stata l'ultima volta che due ex gieffini abbiano fatto l'amore, Sophie ha risposto "prima" mentre Soleil ha ancora una volta spiazzato:

“Qualcuno ha un calendario? Ma io faccio l’amore con il sapore”.

E "superman", l'imprenditore siciliano di nome Carlo di cui si dichiarava innamoratissima? Non pervenuto. Anzi, nessuno l'ha più vista in sua compagnia. E' probabile dunque che Soleil sia tornata single o forse, come sostengono i più maligni, l'uomo non sia mai esistito.

Tutt'altra storia per la sua amica Sophie che è ormai inseparabile al suo Basciano con cui le cose procedono a gonfie vele.

