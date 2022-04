Gf Vip, Raffaello Tonon innamorato di Luca Onestini? Soleil Sorge insinua il dubbio

Gossip TV

Un gesto social di Soleil Sorge accende il gossip e punta i riflettori sul suo ex fidanzato Luca Onestini e Raffaello Tonon, protagonisti della seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Nei giorni scorsi, Raffaello Tonon, ha rilasciato un'intervista al vetriolo nei confronti di Soleil Sorge, l'influencer italo-americana tra i recente protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. "Soleil mi è molto antipatica", si leggeva sull'articolo che ha riportato le parole di Tonon. Non è la prima volta che l'opinionista televisivo si esprime sulla Sorge, con parole tutt'altro che lusinghiere.

Grande Fratello Vip, Raffaello Tonon innamorato di Luca Onestini? Soleil Sorge insinua il dubbio

Durante la recente avventura dell'ex corteggiatrice, parlando del triangolo al Gf Vip, l'opioninista aveva dichiarato:

“Il fatto certo è che in questa cosa non ci sono vittime, ma sono tutti complici. Anzi, io dico che Soleil è la mente di tutto. In questo contesto, uno onesto non ne viene fuori. Animo sensibile Soleil? Quella è un serpente a sonagli. Questa ragazza non cade nelle trappole, ma fa cadere gli altri nelle sue pianificazioni”.

E ancora:

“Ha ragione Davide Silvestri quando dice che questi tre sono d’accordo. Ormai direi che l’anno capito tutti. Dai tutti abbiamo compreso che l’hanno fatto di proposito, perché questo tipo di atteggiamento scatena dibattiti e infatti siamo qui a parlarne a giudicarle e a ragionarci su”.

L'antipatia di Tonon nei confronti della Sorge risale al 2017, quando entrò nella Casa del Grande Fratello Vip 2, instaurando un legame molto profondo, che dura ancora oggi, con l'ex fidanzato dell'ex corteggiatrice, Luca Onestini. Con quest'ultimo, infatti, la rottura non è stata delle più serene e pacifiche.

Su Twitter, è emerso successivamente un commento su Tonon in cui il like della Sorge non è affatto passato inosservato:

“ Non c’è bisogno di attaccare Raffaello Tonon . Lui è giustamente geloso della ex dell’uomo che ama “.

Un tweet ironico e provocatorio in cui si afferma che l'ex gieffino sia geloso di Luca Onestini perché è innamorato di lui.

