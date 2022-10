GF Vip, Mediaset cancella le puntate di Live-Non è la d’Urso con l’intervista a Pamela Prati su Mark Caltagirone

Gossip TV

Ricordate le due puntate di Live-Non è la d’Urso dedicata e Pamela Prati e Mark Caltagirone? Mediaset le ha cancellate dopo l’ingresso della showgirl al Grande Fratello Vip.

Pamela Prati è tornata al Grande Fratello Vip dopo sei anni dalla prima esperienza e dopo uno degli scandali più seguiti dell’ultimo decennio, l’affaire Mark Caltagirone. Mentre Alfonso Signorini vuole la showgirl sarda nel cast per parlare di truffe online, Mediaset si premura di cancellare le due puntate di Live-Non è la d’Urso dedicate all’intervista di Pamela sul suo amatissimo e inesistente Mark.

Grande Fratello Vip, il mistero sulle interviste di Pamela Prati

L’ingresso di Pamela Prati nella casa del Grande Fratello Vip ha lasciato tutti perplessi, soprattutto quando Alfonso Signorini ha voluto portare il caso della showgirl sarda come caso di raggiro e truffa online, quando nessuno sa con certezza quanto la stessa raggirata fosse invischiata nel proprio raggiro. In sintesi: possiamo affermare con assoluta certezza che Pamela sia stata la vittima e non il carnefice? Il caso Mark Caltagirone rimane ancora un mistero, ma Pamela sembra volerlo buttare alle spalle e tornare a fare televisione come una vera diva.

In casa, Prati si è avvicinata a Marco Bellavia poi è scoppiato il caso che ha visto il pubblico compatto contro i bulli della casa di Cinecittà, e l’occasione di creare un flirt è sfumata con buona pace di chi a questo flirt non ha mai creduto. Mentre la tensione è alle stelle nelle ultime ore e Carolina Marconi stupisce schierandosi dalla parte di Gegia, la pagina Instagram Il Signor Distruggere ha fatto una scoperta inquietante. Dal sito Mediaset Infinity sono sparite le due puntate di Live-Non è la d’Urso dedicata all’intervista a Pamela sul caso Caltagirone.

“Ma cosa avrà ottenuto la Prati da Mediaset per accettare di andare al GFvip?” Non lo sappiamo, però dal sito Mediaset sono scomparse le puntate (la 8 e la 9) di Live Non è la D’Urso dove appunto la Prati veniva intervistata in merito al caso Mark Caltagirone. Coincidenze?”.

Un’indiscrezione bomba, che sembra confermare quella lanciata da Dagospia che ha assicurato che Pamela, prima di accettare l’offerta generosa di Signorini, ha voluto nero su bianco la conferma del ritiro della doppia denuncia ricevuta, mossa da Barbara d’Urso e da Mediaset.

