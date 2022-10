Grande Fratello Vip, Carolina Marconi dalla parte di Gegia: ''È una persona buona''

Gossip TV

Carolina Marconi ha notato alcuni comportamenti ingiusti, a suo dire, nei confronti di Gegia da parte di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip ed è pronta a difendere la comica.

Inizialmente accolta con entusiasmo da coloro che ricordavano con piacere la sua ironia, Gegia ha iniziato a diventare una delle ospiti meno gradite della casa del Grande Fratello Vip. Le sue accuse gravissime nei confronti di Marco Bellavia, le parole disumane e la mancata presa di coscienza, poi, hanno reso la gieffina piuttosto odiata anche dal web. C’è tuttavia Carolina Marconi che, forse al netto del mancato rimprovero nei suoi confronti e della ricerca di un qualche tipo di mistica bontà, difende Gegia a spada tratta.

GF Vip, Carolina difende Gegia: per lei è una persona buona!

Nella casa del Grande Fratello Vip convincono diversi caratteri, differenti stili di vita, opposte provenienze sociali e culturali, Vip che hanno visto la loro carriera sorgere più di un ventennio fa e giovani leve che hanno da poco aperto la strada per il successo principalmente grazie al mondo dei social. La presenza di Gegia nella casa di Cinecittà ha sollevato qualche polemica, ma la maggior parte del pubblico ha mostrato apprezzamento per questa scelta di Alfonso Signorini, almeno fino al caso Marco Bellavia.

Vedendo il coinquilino in difficoltà, infatti, Gegia non solo si è rifiutata di ascoltare ma ha anche sottolineato a Marco la sua malattia, mandando su tutte le furie il pubblico e Antonella Fiordelisi, che più di tutti ha attaccato ferocemente la gieffina. Gegia rischia ora di essere radiata dall’ordine degli psicologi al quale è iscritta, con stupore di moltissimi che hanno riversato commenti ironici sui social, e continua ad aggravare la propria posizione lanciando accuse pesantissime a Bellavia. Vedendo che, nonostante tutti i discorsi di Signorini in puntata e l’ammenda di alcuni colleghi, Gegia continua a rimanere sulla sua posizione, anzi cercando di ribaltare la situazione e infangando Marco, alcuni concorrenti hanno iniziato sistematicamente ad escluderla come nel caso di Wilma Goich, che proprio non la sopporta. Carolina Marconi tuttavia, forse in virtù della mancata strigliata di Signorini che ha avuto clemenza con lei nonostante le proteste del web, sente di dover esprimere tutta la propria solidarietà a Gegia, come confessa a Charlie Gnocchi durante l’ultima festa al Gf Vip.

“Non mi piace come hanno trattato Gegia. Oggi è contentissima di come la trattate, questi giorni era triste e piangeva, a me dispiace perché è una persona buona. Wilma e Patrizia, sono pazzesche, ma insieme diventano due generali all’ennesima potenza. Tipo ora, Wilma ha fatto le mele e Gegia era felice, dicendo che le ricordava di quando era piccola, e Wilma ha detto che non poteva prenderla e lei ci è rimasta male. Mi sono girata, per non polemizzare, però mi ha dato molto fastidio… La prossima volta che fanno una cosa del genere io intervengo. Wilma ha delle preferenze e non dovrebbe averle. Io sono umana, le cose le devo dire!”.

Insomma, la mela della discordia ha colpito ancora mandando su tutte le furie Carolina che ha deciso di prendere - silenziosamente dato che non ne ha parlato con la diretta interessata - le parti di Gegia. Cosa ne pensate? Nel frattempo al Gf Vip scoppia l'ennesima discussione feroce che porta Luca Salatino a meditare sull'abbandono.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.