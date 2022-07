GF Vip, Manuel Bortuzzo al centro di una nuova polemica: blocca una ragazza disabile che l'accusa di essere un privilegiato

Gossip TV

"Nei concerti i disabili vengono costretti a stare in aree predisposte distantissimi dal palco e non vedono quasi nulla, il signor Manuel perché è famoso, invece era sotto palco andando contro tutte le famose norme di sicurezza..." le parole di Chiara Maniero disabile ed ex giocatrice di Beachvolley.

Una nuova e delicatissima polemica sta coinvolgendo l'ex protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo.

Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo nuova polemica: blocca una ragazza disabile che l'accusa di essere un privilegiato dopo il concerto di Ultimo

Il nuotatore triestino, di recente, ha assistito al concerto di Ultimo al Circo Massimo di Roma e stando a quanto è stato riferito da altre persone coinvolte, l'ex gieffino ha potuto assistere allo spettacolo in un'area privilegiata che non sarebbe accessibile ad altri disabili.

Dal fatto in questione è partita una denuncia di una ragazza, Chiara Maniero disabile ed ex giocatrice di beachvolley, costretta alla sedia a rotelle dopo uno schiacciamento alla colonna spinale e lo stato di paraplegia. Chiara è anche fondatrice di una pagina che si occupa di disabilità VenetoAccessibility nella quale ha raccontato di essere stata bloccata da Manuel Bortuzzo dopo avergli esposto la questione e avergli chiesto un aiuto.

Quando Chiara ha tentato di contattare Manuel per fare presente come per un disabile “non famoso” assistere ad un evento musicale o altro è pressoché un'impresa e al quale ha chiesto un aiuto per affrontare questo tipo di situazioni per chi non più usufruire di alcun privilegio, l'ex gieffino avreebbe deciso di bloccarla sui social. Da qui lo sfogo della ragazza sulla pagina VenetoAccessibility:

"He già bravo Manuel Bortuzzo, beato te che sei vip e puoi vederti Ultimo da sotto il palco, vorrei sapere… il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Lì con te vero? E soprattutto visto che si parla sempre di sicurezza, disabilità e concerti perché allora tu sei lì tranquillo? E le vie di fuga? Qualcuno era al Circo Massimo a vedere Ultimo ? #sottoilpalcoancheio p.s. grazie di avermi bloccato, bella figura di m… coda di paglia?"

E ancora:

"Nei concerti i disabili vengono costretti a stare in aree predisposte distantissimi dal palco e non vedono quasi nulla, il signor Manuel perché è famoso, invece era sotto palco andando contro tutte le famose norme di sicurezza , ho fatto presente la cosa, ma invece di avere un po’ di empatia con le persone come lui e magari dare una mano visto che è popolare, mi ha bloccato. Ma c’è ancora chi lo difende poverino. Ma ci rendiamo conto che c’è chi paga un biglietto per vedere niente?? E se un disabile si presenta in zona gold viene mandato via? La gente parla parla ma non sa assolutamente nulla di quello che succede dietro, ci sono petizioni, all’arena di Verona pure delle denunce per valere i diritti di noi disabili perché se può lui, devono poter tutti avere il diritto di stare sotto il palco!"

