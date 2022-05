Gf Vip, Lulù Selassié risponde a Manuel Bortuzzo: ecco dove e quando

La principessa etiope, ex protagonista del Grande Fratello Vip, ha deciso di rompere ufficialmente il silenzio dopo le ultime esternazioni di Manuel Bortuzzo. Lulù, dopo la fine della relazione con il nuotatore, ha rilasciato una sola intervista al settimanale Chi, nella quale ha parlato approfonditamente della famiglia dell'ex gieffino che pare fosse sempre stata ostile al loro rapporto.

Manuel, nel corso dell'ultimo appuntamento con Verissimo, ha smentito ci fossero contrasti tra Lulù e la famiglia e ha ribadito non solo che la decisione di finire il rapporto è stata unicamente sua, ma anche che esistevano dei problemi tra loro di cui l'ex gieffina era già a conoscenza.

L'ex gieffino, recente ospite al Maurizio Costanzo Show, è stato travolto da nuove polemiche per l'atteggiamento assunto davanti ad alcune frecciatine del conduttore nei confronti di Lulù, contro le quali è intervenuta anche la sorella Jessica.

Alla luce forse delle tante dichiarazioni del nuotatore, la giovane principessa ha deciso dunque di rompere il silenzio nel prossimo appuntamento con Verissimo che andrà in onda domani, 14 maggio su Canale 5. Proprio nel talk show di Silvia Toffanin, nel marzo scorso, l'ex coppia del Gf Vip, si era presentata mano nella mano, confessando la voglia di adottare dei figli e costruire insieme una famiglia. Un sogno, quello tra i due ragazzi, oramai infranto.

“Al contrario di quello che pensano molti, è finita perché l’ho deciso io.- ha dichiarato Manuel a Verissimo - Non ho bisogno del consenso di nessuno per amare una persona. Ho deciso con il mio pensiero e la mia volontà. Non è colpa di mio padre o della mia famiglia. Se è successo è perché ci sono state delle cose di coppia. Lei non era la ragazza per me e l’ho pensato dopo un mese e mezzo in cui siamo stati insieme. Siamo due ragazzi di 23 anni e le storie come iniziano finiscono. Ovviamente il giudizio del pubblico ci sta. Però non devo stare con lei per l’affetto dei fan".