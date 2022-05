Gf Vip: Lulù Selassiè ospite a Verissimo, Manuel Bortuzzo e il gesto contro Silvia Toffanin

Un nuovo gesto da parte di Manuel Bortuzzo sui social è stato prontamente notato e criticato da parte di molti utenti. Sembrerebbe ormai che tra il nuotatore triestino e la sua ex fidanzata Lulù Selassié, la giovane principessa etiope che ha conosciuto e di cui si è innamorato al Grande Fratello Vip, non ci sia alcun barlume di speranza nemmeno di un rapporto amichevole o più sereno di quello che si sta delineando negli ultimi giorni.

L'ex gieffino sembra covare una certa rabbia nei confronti della sua ex, per molti un astio inspiegabile dal momento che è stato lui a decidere di porre fine alla relazione ma forse soprattutto perché, Lulù spende ancora bellissime parole nei sui confronti.

Dopo l'intervista della Selassié rilasciata Verissimo, nella quale ha parlato ancora di Manuel e del loro rapporto confessando che nonostante tutto sarà sempre l'amore più grande della sua vita, l'ex gieffino ha tolto il segui alla pagina ufficiale del talk show di Silvia Toffanin.

Pare dunque che le dichiarazioni o proprio l'intervista non sia piaciuta al nuotatore, tanto da spingerlo in questa direzione, nonostante sia stato ospite a Verissimo diverse volte, anche recentemente.

Alla luce di tutto ciò che emerge, ad ogni modo, Manuel non sembra volerne davvero più sapere di Lulù e non sembrano affatto esserci speranze su una riconciliazione.

Le dichiarazioni di Lulù nel corso dell'ultimo appuntamento con Verissimo:

"Sognavamo di fare una famiglia e di sposarci, ce lo dicevamo. Mi auguro di rivederlo e di poter almeno parlare. Se non dovesse essere spero che lui sia tanto felice e che realizzi i suoi sogni anche senza di me. In cuor mio sento che è ancora un po’ innamorato, anche se lui non lo dirà mai. Manu rimarrai sempre nel mio cuore come l’amore della mia vita e gli auguro di essere felice con me o senza di me. Per la prima volta mi sentivo così tanto amata per ciò che sono”,