Gf Vip, Lulù e Clarissa Selassié non prendono bene le ultime dichiarazioni di Alex Belli: ecco cosa è successo

Ieri, nel corso dell'ultimo appuntamento con Pomeriggio 5, Alex Belli ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla fine della storia d'amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, suoi ex compagni d'avventura al Grande Fratello Vip 6.

"Quando si sono lasciati loro erano da me - ha dichiarato Belli ai microfoni del talk show di Barbara D'Urso - Ho scattato alle tre sorelle Selassié in studio e litigavano… c’erano dei problemi che venivano da lontano. Ho sentito anche Franco. Il Grande Fratello Vip è bello perché è una bolla. Ci sono tante coppie che rimangono."La prova del nove è proprio fuori. Poi porti la tua storia se funziona bene se non funziona amen".