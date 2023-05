Gf Vip, Luca Onestini parla dell'alluvione in Emilia Romagna e poi sponsorizza un sito: feroci polemiche

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex protagonista del Gf Vip 6, Luca Onestini travolto dalle critiche dopo alcune Ig Stories pubblicate sul suo profilo Instagram.

Uomini e Donne, Luca Onestini travolto dalle critiche

Le stories di Onestini ha già fatto il giro della rete, scatenando centinaia di commenti indignati. Il bolognese ha sponsorizzato alcuni siti online affermando di rendere produttivo il tempo che costringe tutti gli emiliani a stare a casa in seguito alle alluvioni degli ultimi giorni che ha messo l'Emilia Romagna in ginocchio.

"Questo temo continua a farci penare - ha dichiarato Luca Onestini su Instagram - però l'importante è trovare un senso, anche alle cose che troppo senso non hanno. Cercare di rendere produttivo ogni secondo. Quindi se la strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po' su ...." Anche oggi sulle aste ci sono prodotti interessanti..."

I video dell'ex gieffino sono stati pubblicati su decine di siti di gossip, scatenando feroci reazioni da parte degli utenti

"Speculare su una tragedia sponsorizzando un sito di giochi e acquisti, come sei caduto in basso Onestini", "Superficiale e insensibile" e ancora: "Mi sconvolge che questo individuo non provi nemmeno un minimo di imbarazzo nel postare queste cose" e così via "Imbarazzante e vergognoso"

Onestini non ha commentato le polemiche in corso, ma ha pubblicato successivamente un'altra Ig Stories in cui ha comunicato che non sarà presente ad una serata a Rimini in cui doveva presenziare come ospite in seguito agli eventi accaduti in Emilia.

