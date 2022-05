Gf Vip, ex gieffina all'attacco di Sophie Codegoni: "Mi ha definito "buscettina" ma non è stata squalificata"

Gossip TV

"Sophie Codegoni? Doveva fare la fine di Clizia Incorvaia" ex protagoniste del Grande Fratello Vip si scaglia ferocemente contro l'ex tronista di Uomini e Donne.

La showgirl catanese Maria Monsè, tra gli ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare dei suoi ex compagni d'avventura del reality nel corso di un'intervista radiofonica concessa a Radio Radio.

Gf Vip, Maria Monsè all'attacco di Sophie Codegoni: "Mi ha definito "buscettina" ma non è stata squalificata"

Nonostante la Monsè abbia soggiornato nella Casa per poche settimane, non sembra abbia un bel ricordo dell'esperienza, soprattutto riguardo ad altre ex gieffine. Dopo essersi più volte espressa con parole poco lusinghiere nei confronti delle sorelle Selassié, la Monsè, in una recente intervista nel programma radiofonico Non Succederà Più, ha attaccato duramente anche Sophie Codegoni, l'ex tronista di Uomini e Donne, tra le protagoniste dell'edizione.

"Anche lei non si è comportata bene con me, io notavo che cercava di aizzare un po’ tutti contro di me, faceva un po’ il bello e il cattivo tempo. Poi lei o si baciava da una parte, o si baciava dall’altra, prendeva sempre le scuse che si baciava per provare se si innamorava o no, una bella scusa la sua. "

E ancora:

"Lei baciava, intanto però non era innamorata, allora era autorizzata a baciare il successivo perché non era scattato l’amore. C”è stata una volta che nella Casa ero proprio esasperata, perché me ne aveva fatte di ogni che non sto neanche a elencare. Mi aveva anche definito buscettina, quando nelle edizioni precedenti non facciamo nomi, mia figlia si ricorda anche chi, una persona è stata eliminata per un’espressione identica. Doveva fare la stessa fine di Clizia, ecco diciamo il nome."

Maria Monsè ha parlato anche di Alex Belli e Delia Duran:

"Sono molto carini. Al di là delle malelingue diciamo che Alex è una persona dall’animo sensibile. Ogni tanto ci sentiamo, ascolta mia figlia che suona al pianoforte e si commuove. Mi piace tanto, dopo che ci siamo visti è sempre stato carino, insieme a Soleil mi ha sostenuto. A livello umano posso dire che è una persona che ha una sensibilità che io non ho riscontrato in altri, quindi gli do tutti i punti possibili e immaginabili."

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip svela anche con chi è rimasta in contatto:

"Sono rimasta amica con Valeria Marini, Amedeo Goria e Giacomo… amico di tutti, è simpatico, ammette che ama spettegolare e va d’accordo con me per questo motivo."

