Gf Vip, Barù durissimo contro i fan: "Visionari e psicopatici!"

Gossip TV

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Barù, sbotta su Twitter contro il "vecchio" fandom che sosteneva la coppia formata dal nipote di Costantino della Gherardesca e Jessica Selassié, vincitrice del reality.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, Barù, su Twitter si è accanito contro il "vecchio" fandom che sosteneva la coppia formata dal nipote di Costantino della Gherardesca e Jessica Selassiè, i Jeru.

“Comunque siete ancora lì con quel tristissimo #. Purtroppo l’associo a dei visionari psicopatici. Non mi seguite più, lasciatemi in pace. A questo punto trovo più sani gli haters”, ha scritto Barù su Twitter, scatenando, come prevedibile, un'ondata di reazioni negative.

Cmq siete ancora lì con quel tristissimo #. Purtroppo l’associo a dei visionari psicopatici. Non mi seguiti più, lasciatemi in pace. A questo punto trovo più sani gli haters. — Baru (@barulino) March 21, 2024

"Innanzitutto triste sarai tu, io sono felicissima. Purtroppo ti meriti l'oblio per quello che hai scritto sugli haters, che tristezza veramente, una delusione. Vedo che anche stare in montagna non ti fa molto bene, vai a quel paese, ti si vuole solo bene, non l'hai mai capito" si legge sempre sulla piattaforma in risposta al tweet velenoso del food influencer. E ancora: "Anche stavolta hai preso un grande abbaglio: l'# che citi, non è tristissimo e ti ha supportato fino ad ora anche nel tuo lavoro, con tweet ad hoc,apprezzando qualità che non hai. Visionari siamo noi nei tuoi confronti, che abbiamo sempre visto oltre le tue merdate.Urge psicologo"

Innanzitutto triste sarai tu, io sono felicissima. Purtroppo ti meriti l'oblio per quello che hai scritto sugli haters, che tristezza veramente, una delusione. Vedo che anche stare in montagna non ti fa molto bene, vai a quel paese, ti si vuole solo bene, non l'hai mai capito 🤦 — Simphonya (@SimoMoltrasio) March 21, 2024

Anche stavolta hai preso un grande abbaglio: l'# che citi, non è tristissimo e ti ha supportato fino ad ora anche nel tuo lavoro, con tweet ad hoc,apprezzando qualità che non hai.Visionari siamo noi nei tuoi confronti,che abbiamo sempre visto oltre le tue merdate.Urge psicologo — Ardesia (@MenaPaolic1) March 21, 2024

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .