Gf Vip, Antonella Fiordelisi: "Onestini mi ha bloccato", lui replica: "No, semplicemente non ti calcolo" è scontro social

Antonella Fiordalisi è stata una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che ha segnato anche il ritorno nel reality dell'ex tronista di Uomini e Donne ex gieffino, Luca Onestini (nel 2017) .

Tra i due ex inquilini, complice le faide che si sono create l'anno scorso, non c'è stata mai una particolare simpatia e ad oggi nulla è cambiato. Su Twitter, alcuni utenti hanno esortato Antonella a seguire Onestini su Instagram ma l'influencer campana ha fatto sapere di essere stata bloccata dall'ex tronista.

Quest'ultimo ha prontamente smentito la Fiordalisi, facendole presente che, semplicemente, non la calcola:

Siamo arrivati al punto che c’è gente che “si vanta” di essere stata bloccata da me (mai vero) quando in realtà è stata semplicemente NON CALCOLATA. Non vi blocco nemmeno però vi compatisco. Vantatevi di questo allora, che almeno È VERO 😉

Besitos 💋