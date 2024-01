Gf Vip, Antonella Fiordelisi attacca Anna Pettinelli: "In lei c’è qualcosa di irrisolto”

Durante l'avventura televisiva di Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello, Anna Pettinelli, attuale insegnante di canto del talent show di Amici, aveva attaccato l'influencer salernitana con un tweet piuttosto velenoso, nel quale dichiarò: "Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi" . La replica della Fiordelisi arrivò diversi mesi dopo sempre su Twitter: "Sono dalla parte di tutti i professori di Amici, o quasi, il quasi si chiama Anna Pettirosso"

Oggi, l'ex gieffina, è tornata a parlare dell'insegnate di Amici (che Antonella chiama Anna Pettirosso):

Circa 1 anno fa sono stata pesantemente attaccata sui social senza poter mai rispondere (perché purtroppo ero reclusa in una casa e di tante situazioni non ne ero a conoscenza) da persone che non conosco minimante tra cui questa Pettirosso. Ora guardando Amici capisco come a…