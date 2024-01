GF, Mriko Brunetti duro contro Federico Massaro e Massimiliano Varrese: "Non sono io il pavone qua..." [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, Mirko è entrato nella casa per un confronto acceso con Federico Massaro e Massimiliano Varrese.

Questa sera, su Canale5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello e Mirko Brunetti è entrato momentaneamente nella Casa di Cinecittà per un confronto con Federico Massaro e Massimiliano Varrese.

GF, Mirko duro contro Federico: "L'unico pavone qua sei tu", Varrese allibito: "Non ti riconosco"

Nel corso dei giorni scorsi, nel reality condotto da Alfonso Signorini, Federico Massaro aveva espresso critiche pesanti verso Mirko Brunetti a causa del suo comportamento con Greta e Perla. Le parole del gieffino avevano infastidito anche la stessa Rossetti, che aveva ribadito come la faccenda tra Mirko e Perla riguardasse solo loro due e che nessuno dovesse mettere bocca.

Entrato in casa, Brunetti ha voluto affrontare il modello e l'attore - con cui ha avuto un breve scontro nel corso dell'ultima puntata - e ha asfaltato i due concorrenti. Massaro si è giustificato dicendo che se ha detto ciò che ha detto è stato solo perché ha trovato il comportamento di Mirko molto ingiusto verso Greta, che si è poi sfogata con lui per il suo amore non corrisposto e la sua mancanza per l'ex.

Mirko, tuttavia, ha ribattuto che non erano affari suoi e che avrebbe dovuto evitare di parlare di lui, visto che non si conosceva:

"Qua l'unico pavone che vedo sei tu, non hai alcun diritto di dire quelle cose, non mi conosci affatto"

L'imprenditore ne ha avute anche per Varrese, che si era definito poco prima una sorta di fratello minore:

"Max, io ho già un padre che mi dà ottimi consigli e mi dice sempre di essere umile. In questa casa, tu sei sempre il primo a dare consigli, credo sia arrivato il momento in cui anche tu impari ad accettarne"

Massimiliano Varrese è rimasto allibito di fronte alle sue parole: "Mi hai salutato a malapena e ora mi dici questo, non so da cosa ti stai facendo plagiare là fuori, ma non ti riconosco più".

