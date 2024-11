Gerry Scotti su La Corrida: "Si presentano come grandi eventi ma sono solo riproposizioni di format già visti"

Gossip TV

Gerry Scotti, intervistato dal settimanale Chi, ha parlato dell'arrivo di Amadeus su Nove: "Ha fatto bene a cambiare rete, perché cambiare fa sempre bene"

Questa sera andrà in onda un nuovo, attesissimo episodio di Io Canto Generation, il talent musicale presentato da Gerry Scotti. Anche questa settimana, il popolare conduttore pavese sarà in competizione con Amadeus e la sua La Corrida, creando un appassionante scontro televisivo in prima serata.

Gerry Scotti: " Amadeus è sempre preparato e perfettamente all’altezza, ma sinceramente non ho percepito tutta questa straordinarietà nel ritorno de La Corrida"

Durante un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Scotti ha condiviso le sue riflessioni sui risultati degli ascolti della scorsa settimana, mantenendo la sua consueta eleganza e filosofia positiva.

“Io non mi copro di numeri, né quando vinco né quando perdo. Sono felice quando riesco a pareggiare con dignità. È una situazione particolare: Amadeus è sempre preparato e perfettamente all’altezza, ma sinceramente non ho percepito tutta questa straordinarietà nel ritorno de La Corrida. Mi sembra che si presentino come grandi eventi quelli che, in realtà, sono solo riproposizioni di format già visti. Però, se riuscirà a far salire gli ascolti, significherà che ha fatto la scelta giusta.”

Il conduttore ha anche espresso il suo punto di vista sul passaggio di Amadeus a un’altra rete, considerandolo un cambiamento positivo. "Ha fatto bene a cambiare rete," ha affermato, "Cambiare fa sempre bene, dà nuova linfa e può essere una scelta strategica."

Il conduttore ha poi discusso del successo che sta riscontrando con La Ruota Della Fortuna, un format che sta cercando di rendere attuale e in linea con i tempi.

“La Ruota Della Fortuna la presento cercando di darle un tocco moderno, per renderla adatta al pubblico di oggi. La televisione internazionale, vista da miliardi di persone, si regge su titoli storici che sono vere e proprie colonne portanti. In America, ad esempio, ci sono show che vanno avanti da mezzo secolo, quindi non dobbiamo sentirci a disagio nel riproporre programmi vecchi. Dovremmo piuttosto sentirci in imbarazzo se non li facciamo bene. È come regalare a qualcuno una borsa di Hermès di 50 anni fa: se è ancora in perfette condizioni, sarà senza dubbio apprezzata.”

"Stefano De Martino? Talento e Bellezza", parla il conduttore de La Ruota della Fortuna

Infine, gli è stato chiesto se pensa che il suo programma possa essere schierato contro Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Gerry ha risposto con il suo tipico spirito combattivo:

“Un programma fatto bene può competere con qualsiasi altro. Ho tanti assi nella manica e, per fare una provocazione, potrei dire che anche Chi Vuol Essere Milionario? e The Wall potrebbero sfidare Affari Tuoi. Tuttavia, questi non rientrano nei miei progetti attuali, poiché il mio prossimo impegno sarà con Striscia la Notizia. Quindi, al momento, non vedo un’applicabilità concreta per quel tipo di scontro.”

In una recente intervista a La Stampa, Scotti ha speso delle bellissime parole per l'ex marito di Belen Rodriguez, oggi al timone con grande successo di Affari Tuoi. Parlando dell'ex allievo di Amici, Gerry, ha riconosciuto il suo talento e spiegando che non si sorprende del successo che sta riscuotendo. Ha elogiato la capacità del conduttore di emergere grazie a un carisma tipicamente napoletano che riesce a catturare l’attenzione del pubblico, osservando che De Martino è alla guida di un format televisivo così forte da risultare praticamente inattaccabile. Scotti ha inoltre ammesso, con una punta di ironia, di invidiare la bellezza di De Martino. Ha ricordato con una risata che Silvio Berlusconi gli diceva di assomigliare a un ragioniere della Brianza, sottolineando il contrasto tra la sua immagine e quella dell'affascinante collega.