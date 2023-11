Gerry Scotti al timone di Io Canto Generation: ''Non ero convinto ma…''

Gossip TV

Gerry Scotti torna al timone della nuova edizione di Io Canto Generation, 10 anni dopo l’ultima edizione del programma su Canale 5.

Dopo 10 anni di stop, Io Canto sta per tornare su Canale 5 in una nuova veste, con Gerry Scotti al timone della conduzione del programma canoro e quattro giudici d’eccezione. Ecco cosa ha svelato il presentatore.

Io Canto Generation torna in Tv, ecco cosa ne dice il presentatore

Sono trascorsi 10 anni da quando è andata in onda l’ultima stagione di Io Canto e ora Mediaset ha deciso di riportare su Canale 5, in prima serata, e ora torna con Io Canto Generation con al timone della conduzione Gerry Scotti. Un azzardo o un format che premierà? Il presentatore ha commentato così a Tv Sorrisi e Canzoni: “All’epoca in tv andava molto quel genere di programmi, allora lo facevano bambini anche piccoli. Io stesso non ero convinto di andare avanti in quel modo […] Una volta per passare una generazione all’altra ci volevano 25 anni, ora è tuto più veloce, in dieci anni sono cambiati il mondo, la società e le nostre giornate”.

Insomma, Gerry è pronto all’azzardo, certo che sul piccolo schermo vi sia una sorta di ciclicità e dunque è certo che Io Canto Generation verrà premiato. Il presentatore ha parlato anche della fatica letteraria che lo vede in questi giorni in libreria con “Che cosa vi siete persi”, che ripercorre i momenti della vita di Gerry in cui non era ancora famoso, i momenti più belli con il padre e tante esperienze giovanili.

“È stata una delle prove più dure della mia vita, un’esperienza formativa. Ho iniziato a scriverlo a maggio nel camerino di Striscia la Notizia, ho finito a settembre in quello di Caduta Libera. Pensavo di fare un viaggio nei miei ricordi partendo dagli oggetti che non ci sono più o che non usiamo più. Ho unito le due cose: è la storia di un porgevo ragazzo campagna che finisce nella periferia milanese. È la mia vita prima di diventare il Gerry Scotti che conoscete”, ha commentato Scotti. Io Canto Generation è atteso su Canale 5 a partire da dicembre con quattro giudici d’eccezione: Orietta Berti, Michelle Hunziker, Al Bano e Claudio Amendola.