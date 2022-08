Francesco Totti sbotta furioso: ''Guai a chi tocca Ilary Blasi''

Gossip TV

Francesco Totti continua a difendere Ilary Blasi anche alla luce della separazione? Ecco quello che emerge dal racconto di un caro amico del calciatore.

Francesco Totti sarebbe furioso e c’entra Ilary Blasi, ma non nel modo in cui si può pensare alla luce dell’imminente separazione. Secondo Alex Nuccetelli, amico dell’ex calciatore, Totti non permetterebbe a nessuno di parlare male di Ilary.

Francesco Totti difende Ilary Blasi: la rabbia dell’ex calciatore

È veramente molto complesso districarsi nei gossip che riguardano la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, venendo a conoscenza di voci sulla coppia completamente opposto, acquisendo versioni della storia che non collimano e sono piene di punti oscuri che non permettono una giusta ricostruzione. Da una parte, infatti, c’è la versione dei fatti che vuole Ilary donna tradita e ingannata da Totti, che da questo inverno avrebbe intrecciato una liaison con Noemi Bocchi, sfruttando ogni occasione per vederla pur finendo con il coinvolgere la figlia minore Isabel e dunque, come ha riportato anche Alfonso Signorini , creando una Ilary piuttosto arrabbiata per l’intera situazione.

Dall’altra parte, tuttavia, c’è Alex Nuccetelli che continua a sostenere Francesco e la sua malinconia per l’addio alla Blasi, dovuto a qualcosa che è successo mesi fa e che ha allontanato la presentatrice contro la volontà dell’ex calciatore, il quale avrebbe perdonato se da parte della moglie vi fosse stato ancora un forte sentimento. E seguendo quest’ultimo filone arrivano le ultime dichiarazioni dell’amico di Totti, riportate da Il Corriere della Sera, che mostrano un nuovo lato dell’ex capitano giallorosso.

“Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”.

Questa la confidenza che Totti avrebbe fatto a Nuccetelli che fa a botte con l’ultima indiscrezione di Chi, che vorrebbe lo sportivo intento ad arruolare la celebre legale matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace, ponendo così fine ad ogni possibile epilogo pacifico in questa storia.