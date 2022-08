Gossip TV

Il settimanale Chi ha fatto il punto sulla separazione tra l'ex capitano giallorosso e la conduttrice romana.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si preannuncia tutt'altro che pacifica a differenza di quanto probabilmente avrebbero sperato entrambi.

Francesco Totti e Ilary Blasi: "Non ci sono le condizioni per una separazione pacifica"

A fare il punto della situazione è stato il settimanale Chi. Attraverso il magazine diretto da Alfonso Signorini sono emersi dei nuovi retroscena sulla separazione tra l'ex capitano giallorosso e la conduttrice romana per cui "non ci sarebbe le condizioni per poter essere pacifica".

Totti avrebbe scelto come legale Annamaria Bernardini De Pace, la quale affiancherà l'avvocato Antonio Conte mentre Ilary sembra si affiderà alla tutela di Alessandro Simeone, l’ex delfino della Bernardini De Pace.

"Il Capitano schiera in campo l’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace - si legge su Chi - che affiancherà il difensore del “Pupone”, Antonio Conte. Caso vuole che l’avvocato scelto da Ilary Blasi come legale sia Alessandro Simeone: per chi è poco avvezzo ai corridoi dei tribunali, si tratta dell’ex delfino della celebre avvocatessa, cresciuto a “pane e Bernardini De Pace” prima di separarsi dalla sua musa lavorativa."

Secondo quanto ha rivelato il settimanale, la coppia, la scorsa settimana, ha depositato un atto di pace con il quale la casa resterà ai figli che continueranno a vivere lì, mentre i genitori si altereranno con la loro presenza:

Dunque: sappiamo che i legali dell’ex capitano della Roma lo scorso giovedì hanno formalizzato un atto di “pace” che prevede che la casa principale rimanga ai figli e i che genitori si alternino nella loro custodia, all’interno di quella stessa dimora, stabilendo giorni diversi per entrambi."

Le continue indiscrezioni in seguito all'annuncio della loro separazione, potrebbe trovare una fine soprattutto per tutelare i loro figli, dunque non si escludono dichiarazioni ufficiali. Il separazione, almeno per il momento, sembrerebbe possa diventare una guerra senza esclusioni di colpi:

"Inoltre, i due ormai ex si impegnano a stoppare il flusso di notizie sulla vicenda, per non fomentare altri gossip di cui proprio i figli sarebbero le prime e le più indifese vittime. L’offerta è sul tavolo del legale Simeone, che proprio lunedì scorso, 29 agosto, ha incontrato i legali di Totti, compresa la sua ex maestra Annamaria Bernardini De Pace. Purtroppo possiamo anche anticipare che, al momento, le condizioni per una soluzione pacifica non ci sono."