Francesco Totti: la prima dedica a Noemi Bocchi sui social: "Basta uno sguardo"

Gossip TV

L'ex capitano giallorosso con Noemi Bocchi a Santa Severa: la prima foto della fidanzata sui social con dedica.

Mentre c’è chi perde tempo a fantasticare su una crisi - tanto inaspettata quando improvvisa - della coppia formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi, lo storico capitano della Roma ha rotto il silenzio con una foto della sua fidanzata e la prima dedica sui social.

Sul profilo dell'ex calciatore infatti, è comparsa un'immagine di Noemi sul brano di Nek, "Basta uno sguardo". La coppia si trova a Santa Severa insieme al figlio di Totti, Cristian e hanno trascorso qualche ora in spiaggia dopo aver pranzato in un locale particolarmente caro a Francesco: l'Isola del Pescatore, ristorante sul mare nel litorale laziale in cui quasi venti anni fa, Totti chiese a Ilary Blasi di sposarlo.

Nessuna crisi, dunque. Francesco e Noemi sono più uniti che mai dopo aver deciso di andare a convivere nella capitale, in una splendida e sontuosa palazzina di Vigna Clara.

Ilary, dal canto suo, ha trascorso il primo weekend a Roma con Bastian Muller, testimoniato dalle foto della conduttrice che ha condiviso su Instagram: una storia pubblicata dall'aitante imprenditore tedesco durante una romantica visita alla Fontana di Trevi.