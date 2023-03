Francesco Totti furioso contro Ilary Blasi e Bastian Muller: cosa sta succedendo?

Gossip TV

A riportare la notizia in anteprima è stato il quotidiano La Repubblica che ha riferito che Francesco Totti è infuriato con Bastian Muller e Ilary Blasi. Vediamo insieme cosa sta succedendo.

Francesco Totti è una furia contro Bastian Muller e Ilary Blasi, stando a quanto ha riportato in esclusiva il quotidiano La Repubblica: l'ex calciatore alla vigilia della nuova udienza davanti al giudice del tribunale civile è sul punto di rompere tutte le trattative per la separazione.

Francesco Totti è una furia contro Bastian Muller e Ilary Blasi, interrotte le trattative?

I motivi principali che avrebbero scatenato la rabbia dell'ex capitano della Roma, uno riguarda la presenza di Bastian muller nella villa all'Eur, condivisa con l'ex moglie e nella quale Totti vive quando non è nell'attico di Roma nord con Noemi Bocchi. A quanto pare, l'ex calciatore non tollera che il nuovo compagno dell'ex moglie dorma nella villa. Inoltre, Totti è stato molto infastidito da alcune foto apparse sul settimanale Chi di Alfonso Signorini e nel quale si vedono Muller e Blasi tenere per mano la piccola Isabel, terza figlia dell'ex calciatore.

In tribunale tanto l'affidamento dei figli quanto l'enorme villa all'Eur, della grandezza di oltre 1400 metri quadri, sono oggetto delle liti e della contesa tra i due ex coniugi. La rabbia per questi ultimi sviluppi potrebbe però portare Totti a interrompere qualsiasi trattativa con l'ex moglie. Il suo avvocato, intanto, ha già depositato una difesa alquanto corposa: ben 120 pagine! Non è la prima volta che Totti perde le staffe per l'intromissione di Bastian Muller e Ilary Blasi nella sua vita: anche quando l'ex moglie è stata a cena nel ristorante dell'amico Alex Nuccitelli, l'ex calciatore è stato particolarmente infastidito dall'atteggiamento di Ilary.