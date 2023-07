Francesco Totti e Ilary Blasi: spariscono 5 dei Rolex contesi, uno vale circa 1 milione di euro

Gossip TV

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, sarebbero spariti alcuni dei Rolex appartenenti alla collezione il cui "affidamento congiunto" stabilito dal giudice civile Francesco Fettoni in attesa di stabilire, in un secondo momento e con una nuova udienza, a chi apparterrebbero.

Totti e Ilary: spariscono alcuni Rolex della collezione "a disposizione di entrambi"

All’interno della memoria presentata all’udienza di costituzione delle parti il 12 luglio, davanti al giudice relatore Valeria Belli, la Blasi, assente in aula perché intenta a trascorrere una vacanza in Brasile con il compagno Bastian Muller, avrebbe dichiarato di avere in custodia solo tre orologi. Degli altri, invece, "non ne saprebbe niente". Degli altri orologi ("sarebbero sei, forse otto") tra i quali figura un Daytona Rainbow del valore di circa 1 milione di euro, non ci sarebbe alcuna traccia.

La Blasi ha fatto presente che esistono anche altri oggetti scomparsi, tra cui borse e gioielli. In merito a questi, l'ex capitano giallorosso aveva già dichiarato di averli nascosti nei ripostigli della loro villa nell’Eur di Roma per vendicarsi, a sua volta, del furto degli orologi.

"Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza - ha dichiarato Totti al Corriere della Sera, nella famosa intervista in cui ha rotto per la prima volta il silenzio sulla fine del matrimonio con la conduttrice - e mi ha portato via la mia collezione di orologi” tra i quali “alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo. Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto. Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio… Ma non c’è stato verso."