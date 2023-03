Francesco Totti e Ilary Blasi, l'ex calciatore fa saltare la prima udienza, cos'è successo?

Gossip TV

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti la situazione è di nuovo diventata tesa: a quanto pare a causa dell'ex calciatore la prima udienza del divorzio è saltata. Cosa starà succedendo?

Domani, martedì 14 marzo, si sarebbe dovuta tenere la prima udienza per la separazione in tribunale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma a causa di un imprevisto, è tutto saltato.

Ilary Blasi e Francesco Totti, salta l'udienza in tribunale

I due ex coniugi sono di nuovo ai ferri corti e non hanno raggiunto un'intesa per la scelta della data della prima udienza che li porterà a separarsi definitivamente: la data era stata fissata per il 14 marzo, ma l'ex calciatore ha chiesto che venisse spostata la data, per avere maggior tempo per preparare la sua difesa. Solo qualche mese fa, Ilary Blasi aveva chiesto che l'udienza fosse anticipata, ma il giudice aveva rigettato la richiesta, non trovano motivi di urgenza per anticipare la data.

La separazione si preannuncia così molto più lunga e dolorosa di quanto sperassero i diretti interessati. Entrambi si sono già rifatti una vita: Totti con Noemi Bocchi e Ilary Blasi con Bastian Muller, con il quale è stata vista in un ristorante di Alex Nuccetelli, storico amico di Totti, per una cena con tutta la famiglia.

Un atteggiamento che non è passato inosservato e ha sollevato diverse polemiche, tanto per cambiare, tra i due ex coniugi: che sia questa la motivazione dietro il rinvio dell'udienza? Un tentativo di infastidire la moglie e prendersi una rivincita? Lo scopriremo col tempo.